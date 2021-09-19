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Başakşehir Fenerbahçe maçı öncesi Vitor Pereira konuştu! "Rotasyon yapmamız gerekti"

Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Başakşehir'e konuk olacak. Karşılaşma öncesi sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Vitor Pereira açıklamalarda bulundu. Portekizli teknik adam, "Seyahat sonrası oynamak zordur ama biz hazırız. Baskılı, topu tutan bir Fenerbahçe izletmek istiyoruz. Rotasyon yapmamız gerekti, bu takımdaki herkesin önemli olduğunu göstermek istedik." ifadelerini kullandı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2021 Pazar 18:31 Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2021 Pazar 18:43
Başakşehir Fenerbahçe maçı öncesi Vitor Pereira konuştu! "Rotasyon yapmamız gerekti"

Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Başakşehir'e konuk olacak. Karşılaşma öncesi sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Vitor Pereira açıklamalarda bulundu.

İşte Pereira'nın açıklamaları:

Başakşehir, kaliteli oyuncuları olan bir takım ve pozitif bir futbol oynamaya çalışıyorlar. İlk haftalarda aldıkları sonuç, kalitelerinin hakkı olmadı. Bu sonuçların onları nasıl etkileyip etkileyemeyeceğini de bilemeyiz.

Seyahat sonrası oynamak zordur ama biz hazırız. Baskılı, topu tutan bir Fenerbahçe izletmek istiyoruz. Rotasyon yapmamız gerekti, bu takımdaki herkesin önemli olduğunu göstermek istedik.

Maçın ritmi biraz da hakeme bağlı. Hakem maçı durdurmazsa yüksek tempolu bir maç olur. Ben çok duran maçları sevmiyorum, eminim ki taraftarlar da öyle düşünüyorlardır.

Pelkas penaltı kaçırdı ama futbolda böyle şeyler olabiliyor. Bu bir takım oyunu. O da bunun farkında.

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