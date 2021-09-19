Başakşehir Fenerbahçe maçı CANLI

Süper Lig'de heyecan sürüyor. 5. hafta maçında Başakşehir sahasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor. İlk 4 haftada puanla tanışamayan turuncu-lacivertliler, güçlü rakibi karşısında kazanıp nefes almak istiyor. Fenerbahçe ise zorlu mücadeleden 3 puanla ayrılıp emin adımlarla yoluna devam etmeyi amaçlıyor. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Fırat Aydınus düdük çalıyor. Aydınus'un yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ile Erdem Bayık yapıyor. Karşılaşmanın 4. hakemi olarak ise Abdullah Buğra Taşkınsoy görev alıyor. Başakşehir-Fenerbahçe maçının canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...





BAŞAKŞEHİR FENERBAHÇE MAÇINDA İLK 11'LER

Başakşehir: Volkan, Şener, Ndayishimiye, Duarte, Lucas Lima, Mahmut, Tolga, Visca, Aleksic, Deniz, Okaka



Fenerbahçe: Altay, Serdar, Min Jae, Szalai, Gustavo, Muhammed, Meyer, Ferdi, Osayi, Pelkas, Berisha.



BAŞAKŞEHİR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Başakşehir - Fenerbahçe maçı 19 Eylül Pazar günü saat 19:00'da başladı. Kritik müsabaka beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.