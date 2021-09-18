Youssef El Arabi'den Fenerbahçe sözleri! "Galibiyet için gideceğiz"

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Olympiakos'un golcüsü Youssef El Arabi, 2-1'lik galibiyetle ayrıldıkları Antwerp maçı sonrası konuştu.

34 yaşındaki futbolcu, İstanbul'da Fenerbahçe ile oynayacakları müsabakaya ilişkin görüşlerini Yunan medyasına aktardı.

Arabi yaptığı açıklamada, "İlk maçlar her zaman önemlidir. Özellikle galibiyetle başlamak en önemli olanıdır. Çok mutluyum. Olympiakos bu maçı kazanmayı hak etmişti. Son dakikaya kadar mücadele ettik. Şimdi kendimizi lige odaklayacağız ve ardından Türkiye'ye, Fenerbahçe'ye karşı galibiyet almak için gideceğiz." dedi.

Fenerbahçe, 20 Eylül Perşembe günü İstanbul'da Olympiakos ile karşı karşıya gelecek.