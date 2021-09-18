Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Olympiakos Fenerbahçe ve Galatasaray'ın eski yıldızı Garry Rodrigues'i transfer etti

Son dakika spor haberi: Olympiakos Fenerbahçe ve Galatasaray'ın eski yıldızı Garry Rodrigues'i transfer etti

Son dakika spor haberi... Yunanistan Birinci Futbol Ligi takımlarından Olympiakos, bir dönem Fenerbahçe ve Galatasaray'da da forma giyen orta saha oyuncusu Garry Rodrigues'i renklerine bağladığını açıkladı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2021 Cumartesi 12:07
Son dakika spor haberi: Olympiakos Fenerbahçe ve Galatasaray'ın eski yıldızı Garry Rodrigues'i transfer etti

Yunan kulübünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 30 yaşındaki futbolcuyla üç yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Bir dönem Galatasaray ve Fenerbahçe formaları da giyen Rodrigues, sarı-kırmızılı takımla 2017-2018 sezonunda şampiyonluk yaşamıştı.

Rodrigues, kariyerlerini Yunan ekibinde sürdüren eski Galatasaraylı Henry Onyekuru ve Fenerbahçeli Mathieu Valbuena'nın takım arkadaşı oldu.

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