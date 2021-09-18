Son dakika spor haberi: Olympiakos Fenerbahçe ve Galatasaray'ın eski yıldızı Garry Rodrigues'i transfer etti

Yunan kulübünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 30 yaşındaki futbolcuyla üç yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.
Bir dönem Galatasaray ve Fenerbahçe formaları da giyen Rodrigues, sarı-kırmızılı takımla 2017-2018 sezonunda şampiyonluk yaşamıştı.
Rodrigues, kariyerlerini Yunan ekibinde sürdüren eski Galatasaraylı Henry Onyekuru ve Fenerbahçeli Mathieu Valbuena'nın takım arkadaşı oldu.
Γκάρι Ροντρίγκες, καλώς όρισες στον Ολυμπιακό! / Welcome to Olympiacos @7GRodrigues! 🔴⚪#Olympiacos #Transfer #Welcome #GarryRodrigues #WelcomeGarryRodrigues #WeKeepOnDreaming pic.twitter.com/jkOssj7w08— Olympiacos FC (46🏆) (@olympiacosfc) September 18, 2021