Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Erman Toroğlu'ndan flaş Fenerbahçe sözleri! "Frankfurt maçındaki penaltı tekrar edilmeliydi" (FB spor haberi)

Son dakika spor haberi: Erman Toroğlu'ndan flaş Fenerbahçe sözleri! "Frankfurt maçındaki penaltı tekrar edilmeliydi" (FB spor haberi)

Son dakika spor haberi: UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda Eintracht Frankfurt ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmaya dair değerlendirmelerde bulunan A Spor yorumcusu Erman Toroğlu flaş ifadeler kullandı. Fenerbahçe'nin penaltısı ile ilgili konuşan Toroğlu, "Fenerbahçe'nin E. Frankfurt maçındaki penaltısı tekrar edilmeliydi." ifadelerini kullandı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2021 Cumartesi 23:17
Son dakika spor haberi: Erman Toroğlu'ndan flaş Fenerbahçe sözleri! "Frankfurt maçındaki penaltı tekrar edilmeliydi" (FB spor haberi)

UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden Fenerbahçe, D grubu ilk hafta maçında Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler, maçın son bölümünde kritik bir penaltı kazandı. Penaltı vuruşunda topun başına geçen Dimitrios Pelkas, kaleciyi geçememişti. Dönen topu tamamlayan Berisha, golü atmıştı. Ancak pozisyonun ardından maçın hakemi Maurizio Mariani, Berisha'nın vuruştan önce ceza sahasına girdiği gerekçesiyle golü iptal etti. İtalyan hakemin verdiği bu kararın üzerine mücadele 1-1 sona erdi.

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, pozisyonu canlı yayında değerlendirdi. Toroğlu, "Fenerbahçe'nin E. Frankfurt maçındaki penaltısı tekrar edilmeliydi" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA