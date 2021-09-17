Sarı-lacivertli takıma taraftarı yine tam destek verdi. Eintracht Frankfurt karşısında Kanarya'yı ateşlemek isteyen Fenerbahçeliler, Euro-Skulptur önünde toplanarak stada hareket etti. Deutsche Bank Park Stadı'nda kendilerine ayrılan yerleri dolduran taraftarlar, maç öncesi başta Mesut Özil olmak üzere sarı-lacivertli takıma yaptıkları tezahüratlarla destek oldular.

HOŞ GELDİNİZ F.BAHÇELİLER

Frankfurt, maç öncesi dostluk paylaşımı yaptı: F.Bahçe taraftarları, Deutsche Bank Park'a hoş geldiniz. F.Bahçe'yi ve taraftarlarını ağırlamaktan çok memnunuz. Hep birlikte maçın keyfini çıkaralım.