Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Mesut Özil'den cuma mesajı!

Son dakika spor haberi: Mesut Özil'den cuma mesajı!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü Türk asıllı Alman yıldızı Mesut Özil, sosyal medya hesabından cuma mesajı paylaştı. Bu paylaşım binlerce etkileşim aldı. (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2021 Cuma 11:43
Son dakika spor haberi: Mesut Özil'den cuma mesajı!

Fenerbahçe'nin Türk asıllı Alman futbolcusu Mesut Özil, Twitter hesabından hayırlı cumalar mesajı yayımladı.

Yıldız futbolcu sosyal medya hesabından, "Bilin ki Allah, her şeyi eninde sonunda ve hiç hayal etmediğiniz şekilde çözecektir. Sadece ona inanın" yazarak cuma mesajı paylaştı.

Özil'in bu paylaşımı, binlerce beğeni ve etkileşim aldı.

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