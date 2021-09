Son dakika spor haberi: Mesut Özil'den cuma mesajı!

Fenerbahçe'nin Türk asıllı Alman futbolcusu Mesut Özil, Twitter hesabından hayırlı cumalar mesajı yayımladı.

Yıldız futbolcu sosyal medya hesabından, "Bilin ki Allah, her şeyi eninde sonunda ve hiç hayal etmediğiniz şekilde çözecektir. Sadece ona inanın" yazarak cuma mesajı paylaştı.

Özil'in bu paylaşımı, binlerce beğeni ve etkileşim aldı.

Know that Allah will resolve everything in the end, and in a way you would never imagine. Just have faith in him. 🤲🏼☪️ #JummaMubarak #HayirliCumalar pic.twitter.com/Z2krJmaxhs