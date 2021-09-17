Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin Koreli yıldızı Kim Min Jae ülkesinde gündem oldu!

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray dün ilk sınavlarını verdi. Terim yönetimindeki Galatasaray Lazio'yu 1-0 yenerken, Fenerbahçe ise 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertliler bir de 90. dakikada penaltı kaçırdı.

Fenerbahçe'nin Eintracht Frankfurt ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi mücadelesi Kim Min-Jae'nin ülkesi Güney Kore'de canlı yayınlandı. Milliyet'te yer alan habere göre Kore basını, özellikle Kim Min-Jae'ye büyük ilgi gösterirken mücadele ve milli stoperin performansı spor basınının manşetlerinde yer aldı.

Kim Min-Jae için TV Chosun "Demir gibi defans yaptı" yorumunu yaparken, 1.8 milyon tirajlı Chosun gazetesinde de, "Kim Min-Jae Avrupa'daki ilk maçında çok başarılı bir performans sergiledi. Fenerbahçe maçı kazansaydı Kim için kusursuz bir başlangıç olacaktı" yorumları yer aldı.

Sports Khan'da yer alan analiz haberde "Kim Min Jae, alkış alan bir performans sergiledi. Fenerbahçe'yi birçok kez krizden ve golden kurtardı" cümleleri dikkat çekti.

Min-Jae'yi takip etmesi için Almanya'ya muhabir gönderen Yonhapnews ise "Kim Min-Jae aktif bir maç geçirdi. Vücüdunu ortaya koyarak savunma yaptı. Mücadeledeki performansı dikkat çekiciydi" ifadelerini kullandı.

Dong-A gazetesinde yer alan Kim Min-Jae haberlerinde ise "Kim Min-Jae, Fenerbahçe'nin Frankfurt ile 1-1 berabere kaldığı Avrupa Ligi mücadelesinde önemli rol oynadı. Tehlike bölgelerinde sert müdahaleler yapan bir mücevher gibiydi. Kendisine olan güvenin karşılığını verdi. 29. dakikada Kostic'in boş kaleye yaptığı vuruşu, vücudunu ortaya koyarak engelledi" cümleleri yer aldı.

