Son dakika spor haberi: Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Sivasspor ve Trabzonspor ülke puanına ne kadar katkı sağladı

Türkiye'nin UEFA Ülkeler Sıralaması'nda umuda yolculuğu devam ediyor. Bu sezon alınacak puanlar 2023/24'te Şampiyonlar Ligi'ne iki takımla katılımımız açısından kritik önem taşıyor.
Türkiye'nin UEFA Ülkeler Sıralaması'nda umuda yolculuğu devam ediyor. Bu sezon alınacak puanlar 2023/24'te Şampiyonlar Ligi'ne iki takımla katılımımız açısından kritik önem taşıyor.
Bu sezonu ülke sıralamasında ilk 15'te bitiremezsek, 2023/24'te Şampiyonlar Ligi'ne 1 (play-off turu), UEFA Avrupa Ligi'ne 0 ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne 3 takımla katılım sağlayacağız. İlk 15 içerisinde yer alırsak Şampiyonlar Ligi'nde 2, UEFA Avrupa Ligi'nde 1, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise 2 takımla katılım sağlayacağız. İşte UEFA Ülkeler Sıralaması'nda son durum:
Şu anda ülke puanı sıralamasında Hırvatistan ve Güney Kıbrıs'ın gerisinde 18. sırada bulunuyoruz. Temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa'da oynayacağı maçlarda alacağı her bir puan altın değerinde olacak.
HANGİ TAKIM NE KADAR KATKI SAĞLADI?
Peki ülkemizi Avrupa'da temsil eden takımlarımız ülke puanına ne kadar katkı sağladı. İşte yanıtı...
Fenerbahçe 1.000
Galatasaray 2.000
Trabzonspor 2.500
Sivasspor 2.500
Beşiktaş 4.000