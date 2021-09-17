Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Sivasspor ve Trabzonspor ülke puanına ne kadar katkı sağladı

Son dakika spor haberi: Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Sivasspor ve Trabzonspor ülke puanına ne kadar katkı sağladı

Son dakika spor haberi: Avrupa kupalarında oynanan maçların ardından UEFA ülke sıralamasında son durum belli oldu. Temsilcilerimiz toplamda 4 puan alırken Türkiye 17. sırada kaldı. Sıralamada geriye düşen ülkeler, büyük turnuvalara direkt katılım hakkını kaybediyor. Bu nedenle UEFA Ülkeler Sıralaması'nda en az 15. sıraya yükselmemiz gerekiyor. Peki Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Sivasspor ve Trabzonspor ülke puanına ne kadar katkı sağladı. İşte yanıtı...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2021 Cuma 13:42 Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2021 Cuma 13:56
Son dakika spor haberi: Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Sivasspor ve Trabzonspor ülke puanına ne kadar katkı sağladı

Türkiye'nin UEFA Ülkeler Sıralaması'nda umuda yolculuğu devam ediyor. Bu sezon alınacak puanlar 2023/24'te Şampiyonlar Ligi'ne iki takımla katılımımız açısından kritik önem taşıyor.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Sivasspor ve Trabzonspor ülke puanına ne kadar katkı sağladı

Bu sezonu ülke sıralamasında ilk 15'te bitiremezsek, 2023/24'te Şampiyonlar Ligi'ne 1 (play-off turu), UEFA Avrupa Ligi'ne 0 ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne 3 takımla katılım sağlayacağız. İlk 15 içerisinde yer alırsak Şampiyonlar Ligi'nde 2, UEFA Avrupa Ligi'nde 1, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise 2 takımla katılım sağlayacağız. İşte UEFA Ülkeler Sıralaması'nda son durum:

Son dakika spor haberi: Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Sivasspor ve Trabzonspor ülke puanına ne kadar katkı sağladı

Şu anda ülke puanı sıralamasında Hırvatistan ve Güney Kıbrıs'ın gerisinde 18. sırada bulunuyoruz. Temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa'da oynayacağı maçlarda alacağı her bir puan altın değerinde olacak.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Sivasspor ve Trabzonspor ülke puanına ne kadar katkı sağladı

HANGİ TAKIM NE KADAR KATKI SAĞLADI?

Peki ülkemizi Avrupa'da temsil eden takımlarımız ülke puanına ne kadar katkı sağladı. İşte yanıtı...

Son dakika spor haberi: Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Sivasspor ve Trabzonspor ülke puanına ne kadar katkı sağladı

Fenerbahçe 1.000

Son dakika spor haberi: Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Sivasspor ve Trabzonspor ülke puanına ne kadar katkı sağladı

Galatasaray 2.000

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