Mesut Özil'den öpücük!

Fenerbahçe'de gecenin adamı Mesut Özil'di... Uzun süre sonra Almanya'da resmi bir maça çıkan tecrübeli oyuncu, 10. dakikada Diego Rossi'nin kaleciden seken topunu çaprazdan filelere gönderip, takımını öne geçirdi. Yardımcı hakem ofsayt bayrağı kaldırdı. VAR'da yapılan incelemenin ardından gol geçerli sayıldı. Mesut böylece Avrupa kupalarında Eylül 2018'deki Arsenal-Vorskla Poltava maçından bu yana ilk golünü attı.



HAZMEDEMEDİLER!

Ligin ilk haftasında Demirspor filelerini havalandıran Özil, bu sezon 2. golünü kaydetti. Mesut Antalyaspor maçında da asist yapmıştı. Alman taraftarlar, Mesut'un gol atmasını hazmedemedi. 51. dakikada korner atarken tribünlerden yabancı cisimler atıldı. Özil, tribünlere öpücükle karşılık verdi. Almanları, "Mesut, Almanya'ya golle döndü" başlıkları attı.