Haberler Fenerbahçe Eintracht Frankfurt - Fenerbahçe maçında penaltı neden tekrar edilmedi? İşte o kural...

Eintracht Frankfurt - Fenerbahçe maçında penaltı neden tekrar edilmedi? İşte o kural...

Son dakika Eintracht Frankfurt - Fenerbahçe maçı haberleri: UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe deplasmanda Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya geldi. Zorlu mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Karşılaşmaya damga vuran olay ise 90+2'de yaşandı. Pelkas'ın kullandığı penaltıyı Trapp kurtardı, dönen topu Berisha ağlarla buluşturdu. Yapılan VAR incelemesinin ardından Berisha'nın ihlal yaptığı kararı verildi ve en direkt serbest vuruşa karar verildi. Peki bu durumda penaltı neden tekrar edilmedi? Kural ne diyor? İşte yanıtı...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2021 Cuma 09:03 Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2021 Cuma 09:22
Eintracht Frankfurt - Fenerbahçe maçında penaltı neden tekrar edilmedi? İşte o kural...

UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kaldı. Temsilcimizin, adeta rakibini elinden kaçırdığı son anlar geceye damga vurdu.

Eintracht Frankfurt - Fenerbahçe maçında penaltı neden tekrar edilmedi? İşte o kural...

Karşılaşmanın 90+1. dakikasında Eintracht Frankfurt kalecisi Kevin Trapp, Fenerbahçe forması giyen Dimitris Pelkas'ı düşürdü ve müsabakanın hakemi Penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Yunan futbolcu, meşin yuvarlağı Alman file bekçisine nişanladı.

Eintracht Frankfurt - Fenerbahçe maçında penaltı neden tekrar edilmedi? İşte o kural...

Kaleciden dönen topu tamamlayan Mergim Berisha, Fenerbahçe'yi 90+2. dakikada 2-1 öne geçirdi ancak hakem golü iptal etti. Berisha'nın penaltı atışı esnasında ceza sahası içerisine erken girdiği gerekçesiyle VAR uyarısı sonrası gol geçerli sayılmadı.

Eintracht Frankfurt - Fenerbahçe maçında penaltı neden tekrar edilmedi? İşte o kural...

PENALTI NEDEN TEKRARLANMADI?

Dimitris Pelkas'ın kaçırdığı ancak Mergim Berisha'nın kaleciden dönen topu tamamlayarak gole çevirdiği penaltının tekrarlanmayarak doğrudan iptal edilmesinin ardından birçok futbolseverin kafası karıştı.

Eintracht Frankfurt - Fenerbahçe maçında penaltı neden tekrar edilmedi? İşte o kural...

IFAB Kural Kitabı, gol ile neticelenmeyen bir penaltı vuruşu öncesinde hücum oyuncusu tarafından yapılan ihlal varsa endirekt serbest vuruş çalınması gerektiğini söylüyor. Eğer Dimitris Pelkas'ın penaltısı doğrudan gol olsaydı, penaltı vuruşu iptal edilmek yerine tekrar edilecekti.

Eintracht Frankfurt - Fenerbahçe maçında penaltı neden tekrar edilmedi? İşte o kural...

SAVUNMA OYUNCUSU İHLAL YAPSAYDI...

Mergim Berisha yerine Eintracht Frankfurt forması giyen oyuncu ihlalde bulunsaydı ise penaltı gol ile neticelenmediği için tekrar edilecekti. Ancak doğrudan gol olsaydı, gol geçerli sayılacaktı.

Eintracht Frankfurt - Fenerbahçe maçında penaltı neden tekrar edilmedi? İşte o kural...

Hem savunma hem de hücum oyuncusu tarafından aynı anda yapılan ihlallerde ise penaltı vuruşunun sonucuna bakılmaksızın atış tekrar ediliyor.

Eintracht Frankfurt - Fenerbahçe maçında penaltı neden tekrar edilmedi? İşte o kural...

YIL 2018, YİNE BİR FENERBAHÇE MAÇI...

2018 yılında Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Kasımpaşa arasında oynanan maçta benzer bir pozisyon yaşanmıştı.

Kasımpaşa'nın 7. dakikada kazandığı penaltı atışında topun başına geçen Mbaye Diagne'nin vuruşunda kaleci Harun Tekin gole izin vermemişti. Dönen topa hareketlenen Samuel Eduok ise müsait durumda fileleri havalandırmıştı.

Eintracht Frankfurt - Fenerbahçe maçında penaltı neden tekrar edilmedi? İşte o kural...

Pozisyon sonrasında maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, VAR incelemesinin ardından penaltı kararını iptal ederek oyunu endirekt serbest vuruş ile başlatmıştı.

Hakem Yaşar Kemal Uğurlu, Samuel Eduok'un takım arkadaşı atışı kullanmadan önce ceza sahasına giriş yapması gerekçesiyle golü iptal etme yönünde karar vermiş ancak vuruştan önce Fenerbahçeli oyuncuların da ceza sahası içinde olmaları kafaları karıştırmıştı.

SON DAKİKA