Son dakika spor haberi: Frankfurt Fenerbahçe maçı sonrası Vitor Pereira'dan penaltı sözleri! "Dimitris Pelkas..."

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Frankfurt ile 1-1 berabere kaldıkları maç sonrası açıklamalarda bulundu. İyi oynadıklarını belirten Pereira, "Fenerbahçe taraftarları takımlarıyla gurur duyuyorlardır. Frankfurt'u baskı altına aldık, kendi oyunumuzu oynadık, son dakikada kazanabilirdik. Böylesine güçlü bir takıma karşı böylesine bir atmosferde oynamak kolay değil." dedi.

Gruptaki durumu değerlendiren Portekizli hoca, "Çok çekişmeli bir gruptayız, kolay olmayacak. Takımımın gerekli olan kalitesi ve hırsı her maçta 3 puan almak için var." ifadelerini kullandı.

Son dakikada Pelkas'ın kaçırdığı penaltı için de fikirleri sorulan Pereira, "Pelkas'ın o penaltıyı atacak kalitesi var ama dünyanın en iyi futbolcuları da penaltı kaçırıyor. Biz bir aileyiz, kazandığımızda da, penaltı kaçtığında da beraberiz" diye konuştu.