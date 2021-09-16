Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Frankfurt Fenerbahçe maçı sonrası Vitor Pereira'dan penaltı sözleri! "Dimitris Pelkas..."

Son dakika spor haberi: Frankfurt Fenerbahçe maçı sonrası Vitor Pereira'dan penaltı sözleri! "Dimitris Pelkas..."

Son dakika spor haberi: UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, D Grubu ilk maçında Eintracht Frankfurt ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Rakibine oranla üstün bir oyun sergileyen sarı-lacivertliler, 90+2. dakikada penaltıdan yararlanamadığı zorlu mücadelen 1-1 beraberlikle ayrıldı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira maçın ardından açıklamalarda bulundu. Rakibi baskı altına aldıklarını belirten Portekizli çalıştırıcı, Dimitris Pelkas'ın kaçırdığı penaltı hakkında konuştu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2021 Cuma 00:38 Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2021 Cuma 00:40
Son dakika spor haberi: Frankfurt Fenerbahçe maçı sonrası Vitor Pereira'dan penaltı sözleri! "Dimitris Pelkas..."

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Frankfurt ile 1-1 berabere kaldıkları maç sonrası açıklamalarda bulundu. İyi oynadıklarını belirten Pereira, "Fenerbahçe taraftarları takımlarıyla gurur duyuyorlardır. Frankfurt'u baskı altına aldık, kendi oyunumuzu oynadık, son dakikada kazanabilirdik. Böylesine güçlü bir takıma karşı böylesine bir atmosferde oynamak kolay değil." dedi.

Gruptaki durumu değerlendiren Portekizli hoca, "Çok çekişmeli bir gruptayız, kolay olmayacak. Takımımın gerekli olan kalitesi ve hırsı her maçta 3 puan almak için var." ifadelerini kullandı.

Son dakikada Pelkas'ın kaçırdığı penaltı için de fikirleri sorulan Pereira, "Pelkas'ın o penaltıyı atacak kalitesi var ama dünyanın en iyi futbolcuları da penaltı kaçırıyor. Biz bir aileyiz, kazandığımızda da, penaltı kaçtığında da beraberiz" diye konuştu.

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