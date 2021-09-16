Son dakika spor haberi: Frankfurt Fenerbahçe maçı sonrası Max Meyer: Takım olarak çok iyiydik

Fenerbahçe'de Max Meyer, Frankfurt ile 1-1 berabere kaldıkları maçın sonrasında konuştu. Çalışmaya devam edeceklerini söyleyen Meyer, "Zor bir maçtı. Takım olarak çok iyi oynadık. Maalesef son dakikalarda attığımız gol sayılmadı. Aynı şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Pazar günü ligde oynayacağımız maçta kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Grupta kendilerini zorlamaları gerektiğini kaydeden Alman oyuncu, "Bana göre zor bir gruptayız. Her takım gerçekten kaliteli. İyi rakipler var grubumuzda. İçeride ve dışarıda Fenerbahçeliler her maç bizimle. Sonraki maçımız da zor olacak ama biz kazanmak ve grup lideri olmak istiyoruz." dedi.