Son dakika spor haberi: Eintracht Frankfurt Fenerbahçe maçında Mesut Özil'in golü VAR'dan geldi!

UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda Almanya Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt ile karşılaştı. Deutsche Bank Park Stadı'nda oynanan mücadeleye sarı-lacivertliler oldukça etkili başladı. Üst üste ataklarla rakibini bunaltan Fenerbahçe, aradığı golü 11. dakikada buldu.

ÖNCE OFSAYT SONRA GOL!

Kanarya'da Diego Rossi'nin ceza sahası içinden yaptığı vuruş kaleci Trapp'tan döndü. Fenerbahçe'nin yıldız ismi Mesut Özil'in tamamladığı pozisyonda ofsayt bayrağı kaldırıldı. VAR incelemesi sonrası Mesut'un golü geçerli sayıldı.

İşte o pozisyon...

Görüntü Exxen'den alınmıştır