Son dakika: Frankfurt Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu!

EINTRACHT FRANKFURT - FENERBAHÇE MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan başlıyor. D grubu ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda Eintracht Frankfurt ile karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Eintracht Frankfurt - Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? İşte maç ile ilgili tüm detaylar...

E. FRANKFURT-FENERBAHÇE MAÇI 11'LERİ

E.Frankfurt: Trapp; Durm, N'Dicka, Hinteregger, Da Costa; Sow, Jakic; Kamada, Lammers, Kostic; Borre

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Serdar Aziz, Kim, Szalai, Osayi - Samuel, Mert Hakan Yandaş, Gustavo, Ferdi Kadıoğlu, Rossi, Enner Valencia, Mesut Özil

EINTRACHT FRANKFURT - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Eintracht Frankfurt - Fenerbahçe maçı 16 Eylül Perşembe günü saat 22:00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.

EINTRACHT FRANKFURT - FENERBAHÇE MAÇININ HAKEMİ KİM?

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre; Frankfurt Stadion'da oynanan karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonu'ndan Maurizio Mariani yönetecek. Mariani'nin yardımcılıklarını Matteo Passeri ve Alessandro Costanzo yapacak. VAR hakemi olarak Massimiliano Irrati, AVAR'a Marco Di Bello atandı.

EINTRACHT FRANKFURT - FENERBAHÇE MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

FENERBAHÇE'DE 8 EKSİK!

Fenerbahçe'de eksikler can sıkıyor. Vitor Pereira yönetimindeki Fenerbahçe'de, İrfan Can, Tisserand, Nazım, Sosa ve Miha Zajc sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek. UEFA listesinde yer almayan Miguel Crespo, Burak Kapacak ve Serdar Dursun maçta süre alamayacak.

TEKNİK DİREKTÖR CEZALI!

Fenerbahçe'nin gruptaki rakibi Eintracht Frankfurt'un teknik direktörü Oliver Glasner, cezası sebebiyle kulübede yer alamayacak. Glasner, Wolfsburg'u çalıştırdığı dönemde aldığı ceza sebebiyle Fenerbahçe maçında olmayacak Oliver Glasner'in yerine yardımcısı Michael Angerschmid görev alacak.

FENERBAHÇE'NİN KADROSU AÇIKLANDI!

Altay Bayındır, Berke Özer, Ertuğrul Çetin, Attila Szalai, Serdar Aziz, Min-Jae Kim, Filip Novak, Osayi-Samuel, Ferdi Kadıoğlu, Luiz Gustavo, Mer Hakan Yandaş, Max Meyer, Fatih Şanlıtürk, Arda Güler, Mesut Özil, Dimitris Pelkas, Muhammed Gümüşkaya, Diego Rossi, Enner Valencia, Mergim Berisha

3 İSİMDEN İYİ HABER!

Fenerbahçe'de, UEFA Avrupa Ligi maçı öncesinde 3 futbolcudan iyi haber geldi. Ferdi Kadıoplu, Filip Novak ve Dimitris Pelkas iyileşti ve kadroya dahil edildi.

"KUPA 2"DE 119. MÜSABAKA

Fenerbahçe, "Kupa 2" olarak adlandırılan UEFA Kupası ile UEFA Avrupa Ligi'nde 119. maçını oynayacak. Bu kulvarda 118 karşılaşmaya çıkan sarı-lacivertliler, 51 galibiyet, 27 beraberlik ve 40 yenilgi yaşadı. Söz konusu müsabakalarda 160 kez ağları sarsan Fenerbahçe, kalesinde ise 152 gole engel olamadı. Vitor Pereira yönetiminde Avrupa'da 19. maçına çıkacak. Fenerbahçe, Portekizli teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde Avrupa arenasında 19. kez sahne alacak. Sarı-lacivertli takım, Pereira yönetiminde Avrupa kupalarında oynadığı 18 karşılaşmada 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda fileleri 25 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 20 gol gördü.

EINTRACHT FRANKFURT İLE 2. RANDEVU

Fenerbahçe, Almanya ekibi Eintracht Frankfurt ile 2. kez karşı karşıya gelecek. İki takım daha önce 2006-2007 sezonunda UEFA Kupası gruplarında mücadele etmişti. İstanbul'da 13 Aralık 2006'da oynanan karşılaşma 2-2 berabere tamamlanmıştı.