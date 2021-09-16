Son dakika Fenerbahçe haberi: 130 milyonluk acı kahve! İrfan Can Kahveci hayal kırıklığı yarattı (FB spor haberi)

Fener ocak ayında Galatasaray'a müthiş bir transfer çalımı atarak İrfan Can Kahveci'yi kadrosuna kattı. Ancak yıldız futbolcu geride kalan sürede çok büyük bir hayal kırıklığı yarattı. 13 milyon Euro'ya (Yaklaşık 130 milyon lira) mal olan İrfan Can sadece 15 maçta görev yaptı.
Fener ocak ayında Galatasaray'a müthiş bir transfer çalımı atarak İrfan Can Kahveci'yi kadrosuna kattı. Ancak yıldız futbolcu geride kalan sürede çok büyük bir hayal kırıklığı yarattı. 13 milyon Euro'ya (Yaklaşık 130 milyon lira) mal olan İrfan Can sadece 15 maçta görev yaptı.
GOLÜ YOK, 3 ASİST YAPABİLDİ
Bu maçlarda fol atamayan ve sadece 3 asist yapabilen milli futbolcu, Vitor Pereira'nın gözüne girmeyi başaramadı. Yıldız futbolcu sakatlığı redeniyle de tam 10 karşılaşmada oynayamadı.
OYUNA GİRDİ VE SAKATLANDI
Son oynanan Sivas maçına oyuna girdikten kısa bir süre sonra sakatlanan İrfan Can'ın iki ay daha sahalardan uzak kalacağının açıklanması Fenerbahçeli taraftarların sabrını taşırdı.