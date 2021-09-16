Haberler Fenerbahçe Son dakika Fenerbahçe haberi: 130 milyonluk acı kahve! İrfan Can Kahveci hayal kırıklığı yarattı (FB spor haberi)

Son dakika Fenerbahçe haberi: 130 milyonluk acı kahve! İrfan Can Kahveci hayal kırıklığı yarattı (FB spor haberi)

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe, Galatasaray'a müthiş bir çalım atarak İrfan Can Kahveci'yi kadrosuna katmıştı. Yıldız oyuncu, sarı lacivertli takımda büyük hayal kırıklığı yarattı. Bonuslarla beraber yaklaşık 130 milyon liraya mal olan yıldız futbolcu 10 maçı sakatlığı yüzünden kaçırdı. 2 ay sahalardan uzak kalacak olan İrfan Can Kahveci taraftarların da sabrını taşırdı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2021 Perşembe 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberi: 130 milyonluk acı kahve! İrfan Can Kahveci hayal kırıklığı yarattı (FB spor haberi)

Fener ocak ayında Galatasaray'a müthiş bir transfer çalımı atarak İrfan Can Kahveci'yi kadrosuna kattı. Ancak yıldız futbolcu geride kalan sürede çok büyük bir hayal kırıklığı yarattı. 13 milyon Euro'ya (Yaklaşık 130 milyon lira) mal olan İrfan Can sadece 15 maçta görev yaptı.

Son dakika Fenerbahçe haberi: 130 milyonluk acı kahve! İrfan Can Kahveci hayal kırıklığı yarattı (FB spor haberi)

GOLÜ YOK, 3 ASİST YAPABİLDİ

Bu maçlarda fol atamayan ve sadece 3 asist yapabilen milli futbolcu, Vitor Pereira'nın gözüne girmeyi başaramadı. Yıldız futbolcu sakatlığı redeniyle de tam 10 karşılaşmada oynayamadı.

Son dakika Fenerbahçe haberi: 130 milyonluk acı kahve! İrfan Can Kahveci hayal kırıklığı yarattı (FB spor haberi)

OYUNA GİRDİ VE SAKATLANDI

Son oynanan Sivas maçına oyuna girdikten kısa bir süre sonra sakatlanan İrfan Can'ın iki ay daha sahalardan uzak kalacağının açıklanması Fenerbahçeli taraftarların sabrını taşırdı.

Son dakika Fenerbahçe haberi: 130 milyonluk acı kahve! İrfan Can Kahveci hayal kırıklığı yarattı (FB spor haberi)

TARİHİN EN PAHALI KAHVESİ!

Takvim'in derlediği habere göre; sosyal medyada yapılan yorumlarda, "Tarihin en pahalı kahvesini içtik. 130 milyonluk acı kahve" ifadesi kullanıldı. Taraftarlar transferin mali şartları nedeniyle Ali Koç'u da eleştirdi.

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