Mesut bir futbol yıldızı

E.Frankfurt'un hocası Oliver Glasner, Fenerbahçe'nin çok tecrübeli oyunculara sahip olduğunu belirterek, "Çok iyi hazırlandık. Fenerbahçe topa sahip olmayı seviyor. Ancak Bundesliga'daki yoğunluğa alışık değiller. Her hafta karşılaşmadıkları hızlı bir oyun oynayıp, hata yapmalarını bekleyeceğiz" dedi. Kaleci Kevin Trapp ise, "Mesut Özil bir futbol yıldızı. Milli takımla dünya şampiyonu oldu. Kariyerinde çok şey başardı. En iyilerle rekabet edeceğimize seviniyoruz." diye konuştu.
E.Frankfurt'un hocası Oliver Glasner, Fenerbahçe'nin çok tecrübeli oyunculara sahip olduğunu belirterek, "Çok iyi hazırlandık. Fenerbahçe topa sahip olmayı seviyor. Ancak Bundesliga'daki yoğunluğa alışık değiller. Her hafta karşılaşmadıkları hızlı bir oyun oynayıp, hata yapmalarını bekleyeceğiz" dedi. Kaleci Kevin Trapp ise, "Mesut Özil bir futbol yıldızı. Milli takımla dünya şampiyonu oldu. Kariyerinde çok şey başardı. En iyilerle rekabet edeceğimize seviniyoruz." diye konuştu.