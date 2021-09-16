Son dakika Fenerbahçe haberleri: Kanarya Panzer'e karşı! İşte Pereira'nın Frankfurt maçı 11'i

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'ndaki ilk maçında bugün Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımına konuk olacak. Deutsche Bank Park'ta saat 22.00'de başlayacak karşılaşmayı, İtalyan hakem Maurizio Mariani yönetecek. Müsabaka, Exxen dijital platformundan canlı yayınlanacak. Avrupa arenasına play-off turundan katılan Kanarya, HJK Helsinki'yi iki maçta da (1-0 / 5-2) yenerek gruplara adını yazdırmıştı. Bu sezon hazırlık maçları dahil oynadığı 13 karşılaşmada 10 galibiyet+3 beraberlik alan ve hiç mağlubiyet yaşamayan sarı-lacivertliler, Eintracht Frankfurt'u da yenerek Avrupa Ligi gruplarına iyi bir başlangıç yapmak istiyor.
E. FRANKFURT-FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
E. Frankfurt: Trapp, Durm, N'Dicka, Hinteregger, Lenz, Sow, Hrustic, Hauge, Kamada, Lindström, Lammers
Fenerbahçe: Altay, Serdar, Kim, Szalai, Meyer, Gustavo, Osayi, Ferdi, Mesut, Rossi, Valencia