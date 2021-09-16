Frankfurt-Fenerbahçe maçı sonrası Ferdi Kadıoğlu'ndan sakatlık açıklaması!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Frankfurt'la 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından sarı-lacivertli futbolcu Ferdi Kadıoğlu açıklamalarda bulundu.

Ferdi maçla ilgili yaptığı yorumda 1 puanın kötü olmadığını vurgulayarak, "Fenerbahçe taraftarlarına teşekkürler. Gerçekten bugün harikalardı. Nereye gidersek gidelim bizi mükemmel destekliyorlar. Bugün maalesef 3 puanı alamadık, elimizdeydi ama gerçekleştiremedik. Deplasmanda 1 puan ile başlangıç bence kötü değil." dedi.

Sakatlığı hakkında da konuşan genç oyuncu, "Sakatlığım için endişe edilecek bir durum yok, alt adalemde ağrı hissettim, sonraki maçta sahada olacağım." ifadelerini kullandı.