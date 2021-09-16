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Frankfurt-Fenerbahçe maçı sonrası Ferdi Kadıoğlu'ndan sakatlık açıklaması!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Frankfurt'la deplasmanda 1-1 berabere kalırken, maçın ardından Ferdi Kadıoğlu'ndan sakatlık açıklaması geldi. Genç futbolcu ciddi bir sakatlığının olmadığını belirtip, "Sakatlığım için endişe edilecek bir durum yok, alt adalemde ağrı hissettim, sonraki maçta sahada olacağım." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2021 Cuma 00:49
Frankfurt-Fenerbahçe maçı sonrası Ferdi Kadıoğlu'ndan sakatlık açıklaması!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Frankfurt'la 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından sarı-lacivertli futbolcu Ferdi Kadıoğlu açıklamalarda bulundu.

Ferdi maçla ilgili yaptığı yorumda 1 puanın kötü olmadığını vurgulayarak, "Fenerbahçe taraftarlarına teşekkürler. Gerçekten bugün harikalardı. Nereye gidersek gidelim bizi mükemmel destekliyorlar. Bugün maalesef 3 puanı alamadık, elimizdeydi ama gerçekleştiremedik. Deplasmanda 1 puan ile başlangıç bence kötü değil." dedi.

Sakatlığı hakkında da konuşan genç oyuncu, "Sakatlığım için endişe edilecek bir durum yok, alt adalemde ağrı hissettim, sonraki maçta sahada olacağım." ifadelerini kullandı.

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