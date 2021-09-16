F.Bahçe'nin Sivasspor kabusu!

Süper Lig'e 3'te 3'le başlayan Fenerbahçe, henüz 3 puanla tanışamayan Sivasspor'u konuk etti. Taraftarı önünde maça etkili başlayan sarı-lacivertliler, Osayi'yle de golü buldu. Farkı artıracak pozisyonları da yakalayan Pereira'nın öğrencileri, soyunma odasına galip gitmeyi düşünürken, kaleci Altay'ın hatasının ardından penaltı golüne engel olamadı. 1-1'lik skoru çeviremeyen sarı-lacivertliler'de, maç içinde yaşanan sakatlıklar da takımın oyununu olumsuz etkiledi. Sivas ise son 5 maçında yine güçlü rakibine kaybetmedi.
4 FUTBOLCU SAKATLANDI
Fenerbahçe'ye, Sivasspor maçının faturası ağır oldu. Sarı-lacivertliler, galibiyeti kaçırmanın yanı sıra maç içinde 4 futbolcusunun da sakatlanmasıyla yara aldı. Önce 22'de Tisserand sakatlanıp oyundan çıktı. Ardından 59'da giren İrfan Can da sakatlanıp sadece 14 dakika sahada kaldı. Serdar Aziz ve Osayi de sakatlık yaşayıp maça devam eden isimler oldu.