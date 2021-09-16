Eintracht Frankfurt - Fenerbahçe maçı ne zaman? Fenerbahçe maçı saat kaçta? Eintracht Frankfurt - Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

EINTRACHT FRANKFURT - FENERBAHÇE MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan başlıyor. D grubu ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda Eintracht Frankfurt ile karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Eintracht Frankfurt - Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? İşte maç ile ilgili tüm detaylar...

EINTRACHT FRANKFURT - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Eintracht Frankfurt - Fenerbahçe maçı 16 Eylül Perşembe günü saat 22:00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.

EINTRACHT FRANKFURT - FENERBAHÇE MAÇININ HAKEMİ KİM?

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre; Frankfurt Stadion'da oynanan karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonu'ndan Maurizio Mariani yönetecek. Mariani'nin yardımcılıklarını Matteo Passeri ve Alessandro Costanzo yapacak. VAR hakemi olarak Massimiliano Irrati, AVAR'a Marco Di Bello atandı.

EINTRACHT FRANKFURT - FENERBAHÇE MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

FENERBAHÇE'DE 8 EKSİK!

Fenerbahçe'de eksikler can sıkıyor. Vitor Pereira yönetimindeki Fenerbahçe'de, İrfan Can, Tisserand, Nazım, Sosa ve Miha Zajc sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek. UEFA listesinde yer almayan Miguel Crespo, Burak Kapacak ve Serdar Dursun maçta süre alamayacak.

TEKNİK DİREKTÖR CEZALI!

Fenerbahçe'nin gruptaki rakibi Eintracht Frankfurt'un teknik direktörü Oliver Glasner, cezası sebebiyle kulübede yer alamayacak. Glasner, Wolfsburg'u çalıştırdığı dönemde aldığı ceza sebebiyle Fenerbahçe maçında olmayacak Oliver Glasner'in yerine yardımcısı Michael Angerschmid görev alacak.

FENERBAHÇE'NİN KADROSU AÇIKLANDI!

Altay Bayındır, Berke Özer, Ertuğrul Çetin, Attila Szalai, Serdar Aziz, Min-Jae Kim, Filip Novak, Osayi-Samuel, Ferdi Kadıoğlu, Luiz Gustavo, Mer Hakan Yandaş, Max Meyer, Fatih Şanlıtürk, Arda Güler, Mesut Özil, Dimitris Pelkas, Muhammed Gümüşkaya, Diego Rossi, Enner Valencia, Mergim Berisha

3 İSİMDEN İYİ HABER!

Fenerbahçe'de, UEFA Avrupa Ligi maçı öncesinde 3 futbolcudan iyi haber geldi. Ferdi Kadıoplu, Filip Novak ve Dimitris Pelkas iyileşti ve kadroya dahil edildi.