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Avrupalı Pereira

Vitor Pereira, Fenerbahçe'nin başında Avrupa arenasında 19. maçına çıkacak. Sarı-lacivertli takım, Portekizli hoca yönetiminde Avrupa kupalarında oynadığı 18 karşılaşmada 9 galibiyet, 5 beraberlik elde ederken, sadece 4 mağlubiyet yaşadı. 25 gol atıp, kalesinde 20 gol gördü.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2021 Perşembe 06:50
Avrupalı Pereira
Vitor Pereira, Fenerbahçe'nin başında Avrupa arenasında 19. maçına çıkacak. Sarı-lacivertli takım, Portekizli hoca yönetiminde Avrupa kupalarında oynadığı 18 karşılaşmada 9 galibiyet, 5 beraberlik elde ederken, sadece 4 mağlubiyet yaşadı. 25 gol atıp, kalesinde 20 gol gördü.
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