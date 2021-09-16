Avrupalı Pereira

Vitor Pereira, Fenerbahçe'nin başında Avrupa arenasında 19. maçına çıkacak. Sarı-lacivertli takım, Portekizli hoca yönetiminde Avrupa kupalarında oynadığı 18 karşılaşmada 9 galibiyet, 5 beraberlik elde ederken, sadece 4 mağlubiyet yaşadı. 25 gol atıp, kalesinde 20 gol gördü.
Vitor Pereira, Fenerbahçe'nin başında Avrupa arenasında 19. maçına çıkacak. Sarı-lacivertli takım, Portekizli hoca yönetiminde Avrupa kupalarında oynadığı 18 karşılaşmada 9 galibiyet, 5 beraberlik elde ederken, sadece 4 mağlubiyet yaşadı. 25 gol atıp, kalesinde 20 gol gördü.