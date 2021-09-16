Alman basını böyle yazdı: Frankfurt, F.Bahçe karşısında puan kurtardı!

Son anları büyük heyecana sahne olan maçta Eintracht Frankfurt , Kevin Trapp'ın kurtardığı penaltı sayesinde Fenerbahçe karşısında sahadan beraberlikle ayrıldı. (Sport1)

Eintracht beraberlik için savaştı! Son anları nefes kesen maçın uzatma dakikalarında Kevin Trapp penaltı kurtardı, Eintracht Frankfurt, Mesut Özil'in gol attığı maçta Sam Lammers'le bir puanın sahibi oldu. (Sportschau)