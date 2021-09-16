Haberler Fenerbahçe Alman basını böyle yazdı: Frankfurt, F.Bahçe karşısında puan kurtardı!

Alman basını böyle yazdı: Frankfurt, F.Bahçe karşısında puan kurtardı!

UEFA Avrupa Ligi'nde Alman ekibi Eintracht Frankfurt'un konuğu olan Fenerbahçe mücadeleden 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Mesut Özil'in golüne Alman ekibi Lammers ile karşılık verdi, Lammers'in ikinci golü ofsayta takılırken, Pelkas'ın penaltısında dönen topu Berisha ağlara yollasa da VAR kararıyla gol geçersiz sayıldı. Son anlarında büyük gerginlik yaşanan maç sonrası Alman basını, E. Frankfurt'un Fenerbahçe karşısında bir puanı kurtardığını yazdı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2021 Cuma 01:48 Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2021 Cuma 01:48
Alman basını böyle yazdı: Frankfurt, F.Bahçe karşısında puan kurtardı!

Eintracht Frankfurt - Fenerbahçe karşılaşması başından sonuna nefesleri kesti, özellikle son anları büyük heyecana sahne oldu. İşte Alman basınından E. Frankfurt - Fenerbahçe maçı manşetleri...

Alman basını böyle yazdı: Frankfurt, F.Bahçe karşısında puan kurtardı!

Özil'in dönüşü! Önce gol sonra gerginlik. 1-1 biten Frankfurt ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın sonlarına doğru tansiyon yükseldi. (Bild)

Alman basını böyle yazdı: Frankfurt, F.Bahçe karşısında puan kurtardı!

Özil attı, Lammers eşitledi, Trapp kurtardı... Maçın sonlarındaki VAR dramasının ardından Frankfurt, Fenerbahçe karşısında bir puanı kurtardı. (Kicker)

Alman basını böyle yazdı: Frankfurt, F.Bahçe karşısında puan kurtardı!

Eski dünya şampiyonu Mesut Özil'in gol attığı karşılaşmada Eintracht Frankfurt, Avrupa sahnesine galibiyetle dönme fırsatını kaçırdı. Sky.de)

Alman basını böyle yazdı: Frankfurt, F.Bahçe karşısında puan kurtardı!

Son anları büyük heyecana sahne olan maçta Eintracht Frankfurt, Kevin Trapp'ın kurtardığı penaltı sayesinde Fenerbahçe karşısında sahadan beraberlikle ayrıldı. (Sport1)

Alman basını böyle yazdı: Frankfurt, F.Bahçe karşısında puan kurtardı!

Eintracht beraberlik için savaştı! Son anları nefes kesen maçın uzatma dakikalarında Kevin Trapp penaltı kurtardı, Eintracht Frankfurt, Mesut Özil'in gol attığı maçta Sam Lammers'le bir puanın sahibi oldu. (Sportschau)

Alman basını böyle yazdı: Frankfurt, F.Bahçe karşısında puan kurtardı!

Eski dünya şampiyonu Mesut Özil, Eintracht Frankfurt'un Avrupa sahnesine galibiyetle dönüşüne engel oldu. (sport.de)

Alman basını böyle yazdı: Frankfurt, F.Bahçe karşısında puan kurtardı!

3 yıl önce milli takımdan öfkeyle ayrılan Mesut Özil, Almanya'daki ilk resmi maçında gol attı, Fenerbahçe zorlu Frankfurt deplasmanından 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. (dpa-international)

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