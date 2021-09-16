Alman basını böyle yazdı: Frankfurt, F.Bahçe karşısında puan kurtardı!

Eintracht Frankfurt - Fenerbahçe karşılaşması başından sonuna nefesleri kesti, özellikle son anları büyük heyecana sahne oldu. İşte Alman basınından E. Frankfurt - Fenerbahçe maçı manşetleri...
Eintracht Frankfurt - Fenerbahçe karşılaşması başından sonuna nefesleri kesti, özellikle son anları büyük heyecana sahne oldu. İşte Alman basınından E. Frankfurt - Fenerbahçe maçı manşetleri...
Özil'in dönüşü! Önce gol sonra gerginlik. 1-1 biten Frankfurt ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın sonlarına doğru tansiyon yükseldi. (Bild)
Özil attı, Lammers eşitledi, Trapp kurtardı... Maçın sonlarındaki VAR dramasının ardından Frankfurt, Fenerbahçe karşısında bir puanı kurtardı. (Kicker)
Eski dünya şampiyonu Mesut Özil'in gol attığı karşılaşmada Eintracht Frankfurt, Avrupa sahnesine galibiyetle dönme fırsatını kaçırdı. Sky.de)
Son anları büyük heyecana sahne olan maçta Eintracht Frankfurt, Kevin Trapp'ın kurtardığı penaltı sayesinde Fenerbahçe karşısında sahadan beraberlikle ayrıldı. (Sport1)
Eintracht beraberlik için savaştı! Son anları nefes kesen maçın uzatma dakikalarında Kevin Trapp penaltı kurtardı, Eintracht Frankfurt, Mesut Özil'in gol attığı maçta Sam Lammers'le bir puanın sahibi oldu. (Sportschau)
Eski dünya şampiyonu Mesut Özil, Eintracht Frankfurt'un Avrupa sahnesine galibiyetle dönüşüne engel oldu. (sport.de)
3 yıl önce milli takımdan öfkeyle ayrılan Mesut Özil, Almanya'daki ilk resmi maçında gol attı, Fenerbahçe zorlu Frankfurt deplasmanından 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. (dpa-international)