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Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de Mesut Özil yolcu! İşte yeni adresi

Son dakika haberi... Fenerbahçe'nin geçen sezonun ikinci yarısında Arsenal'den kadrosuna kattığı Mesut Özil, sarı-lacivertlilerde bir türlü beklenen performansı sergileyemedi. Teknik direktör Vitor Pereira'nın takıma gelmesiyle birlikte zaman zaman yedek kulübesinde yer alan 32 yaşındaki Türk asıllı Alman yıldızın devre arasında ABD'ye transfer olabileceği öğrenildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2021 Çarşamba 06:50
Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de Mesut Özil yolcu! İşte yeni adresi

Fenerbahçe'nin geçen sezon flaş transfer olarak kadrosuna kattığı Mesut Özil bir türlü Sarı-Lacivertli takımda istediği havayı bulamadı.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de Mesut Özil yolcu! İşte yeni adresi

Geçen sezon ligin ikinci yarısı takıma katılan ve tam hazır olmaması nedeniyle büyük sıkıntı yaşayan Mesut Özil bu sezon Pereira'nın gelmesiyle iyi bir hazırlık kampı geçirdi. Ancak buna rağmen Portekizli teknik adamın istediği performansı yakalayamayan yıldız futbolcu zaman zaman Portekizli hoca tarafından kızağa çekildi.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de Mesut Özil yolcu! İşte yeni adresi

Takvim'in haberine göre; oynamadığı maçlarda sakat olduğu belirtilen Mesut'un görev almak istediği ancak Pereira tarafından dinlendirildiği belirtildi. Fizik güç ve form olarak yeterli gözükmeyen Mesut'un devre arasında ABD'den gelen teklifleri değerlendirip Sarı-Lacivertli takımdan ayrılabileceği konuşuluyor.

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