Son dakika spor haberi: İşte Fenerbahçe'nin yeni hedefi! 15 günde 5 zafer (FB spor haberi)

Kanarya, önümüzdeki 15 gün sezonun en zorlu virajlarından birine girecek. Fenerbahçe, bu ayın sonuna kadar 2'si Avrupa Ligi'nde, 3'ü de Süper Lig'de olmak üzere 5 önemli karşılaşmada boy gösterecek. Sakatlıklar nedeniyle sıkıntılı bir süreç geçiren sarı-lacivertliler, 3 günde bir maç oynayacak. Yoğun tempo öncesi kadroda rotasyona gidip öğrencilerini dinlendirmeyi planlayan teknik direktör Vitor Pereira'nın 15-30 Eylül'de oynanacak 5 maçta da galibiyetten başka düşüncesi bulunmuyor.



EN İYİSİNİ YAPACAĞIZ



Bu karşılaşmaları kayıpsız geçmek isteyen Pereira, dünkü idman öncesi oyuncularıyla yaptığı konuşmada kısa ve net konuştu. Deneyimli çalıştırıcı, "Sezon sonuna kadar saha dışına kulaklarını kapatın. Siz en iyi bildiğiniz işi sahada uygulayacaksınız. Her geçen gün daha iyiye gittiğimizi düşünüyorum. Bunu da 3 günde bir oynayacağımız maçlarla göstereceğiz."

SAMANDIRA'DA YÜZLER GÜLÜYOR



UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda yarın Frankfurt ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde çalışan sarı-lacivertlilerde; Sivas'a karşı 11'de başlayan isimler aktif dinlenmeye yönelik program uyguladı. Diğer oyuncular taktik ağırlıklı çalıştı. Bu arada futbolcuların neşeli tavırları objektiflere de yansıdı.

İTALYAN HAKEM



Avrupa Ligi'nde yarın Frankfurt'a konuk olacak F.Bahçe'nin bu maçını yönetecek hakem dün açıklandı. Gruptaki ilk karşılaşmayı İtalyan Maurizio Mariani yönetecek. 39 yaşındaki hakem, 2014'te Türkiye A2 Takımı'nın İngiltere'yi 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada düdük çalmıştı



YOLCULUK BUGÜN



Frankfurt ile yarın deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, bugün Almanya'ya gidecek. Sarı-lacivertliler, Sabiha Gökçen'den saat 10.00'da kalkacak özel uçakla bu ülkeye hareket edecek. Bu arada teknik direktör Pereira, saat 19.30'da basın toplantısı düzenleyecek.



5 EKSİKLE ÇALIŞTILAR



Samandıra'da dün yapılan antrenmanda Fenerbahçe 5 eksikle çalıştı. Sakatlıkları devam eden İrfan Can Kahveci, Marcel Tisserand, Jose Sosa, Nazım Sangare ve Serdar Dursun'un tedavilerine devam edildi.







