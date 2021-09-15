Son dakika spor haberi: Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş Arda Turan'a dert yandı! "Çok mutsuzum kurtar beni abi" (FB GS spor haberi)

Geçtiğimiz günlerde Arda Turan ile Mert Hakan Yandaş'ı Yeşilköy'de bir balıkçıda görenler çok şaşırdı... Başbaşa yemek yiyip gecenin geç saatlerine kadar sohbet eden Mert Hakan Yandaş'ın Galatasaray Kaptanı'na dert yandığı belirlendi. İki sezon önce Galatasaray ile Fenerbahçe arasında savaş çıkaran ve Sarı-Lacivertli takımı seçen Mert Hakan'ın bu kararından dolayı pişman olduğu ifade edildi.





NASIL OLUR BİLMİYORUM AMA!



Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe'yi tercih ettiği için büyük bir hata yaptığını Arda Turan'a söyleyen Mert Hakan Yandaş'ın "Nasıl olur bilmiyorum abi ama beni kurtar. Galatasaray'da oynamaya hazırım" dediği öğrenildi. Arda Turan'ın da konuyu Fatih Terim'le görüşeceğine dair Mert Hakan Yandaş'a söz verdiği belirlendi.



