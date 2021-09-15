Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş Arda Turan'a dert yandı! "Çok mutsuzum kurtar beni abi" (FB GS spor haberi)

Son dakika spor haberi: Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş Arda Turan'a dert yandı! "Çok mutsuzum kurtar beni abi" (FB GS spor haberi)

Son dakika spor haberi: İki sezon önce Galatasaray ile Fenerbahçe arasında savaş çıkaran ve sarı lacivertli takımı seçen Mert Hakan Yandaş, Pereira'nın gözüne giremedi... Önceki gün Arda Turan ile Yeşilköy'de yemek yedi. Fenerbahçe'de çok mutsuz olduğunu söyleyen yıldız oyuncu "Nasıl olur bilmiyorum ama kurtar beni abi. G.Saray'a gelmeye hazırım" dedi. Arda da konuyu Fatih Terim ile görüşeceğine dair söz verdi. İşte tüm detaylar... | Son dakika Fenerbahçe ve Galatasaray haberleri (FB GS spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2021 Çarşamba 06:50
Son dakika spor haberi: Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş Arda Turan'a dert yandı! "Çok mutsuzum kurtar beni abi" (FB GS spor haberi)

Geçtiğimiz günlerde Arda Turan ile Mert Hakan Yandaş'ı Yeşilköy'de bir balıkçıda görenler çok şaşırdı... Başbaşa yemek yiyip gecenin geç saatlerine kadar sohbet eden Mert Hakan Yandaş'ın Galatasaray Kaptanı'na dert yandığı belirlendi. İki sezon önce Galatasaray ile Fenerbahçe arasında savaş çıkaran ve Sarı-Lacivertli takımı seçen Mert Hakan'ın bu kararından dolayı pişman olduğu ifade edildi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş Arda Turan'a dert yandı! "Çok mutsuzum kurtar beni abi" (FB GS spor haberi)

NASIL OLUR BİLMİYORUM AMA!

Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe'yi tercih ettiği için büyük bir hata yaptığını Arda Turan'a söyleyen Mert Hakan Yandaş'ın "Nasıl olur bilmiyorum abi ama beni kurtar. Galatasaray'da oynamaya hazırım" dediği öğrenildi. Arda Turan'ın da konuyu Fatih Terim'le görüşeceğine dair Mert Hakan Yandaş'a söz verdiği belirlendi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş Arda Turan'a dert yandı! "Çok mutsuzum kurtar beni abi" (FB GS spor haberi)

ARDA'DAN AĞABEY NASİHATİ!

Arda Turan'ın Mert Hakan Yandaş ile çok yakın dost olduğu, yıldız futbolcuya çok çalışmasını söylediği ve kendini göstermesi için "Ağabey nasihatinde" bulunduğu öğrenildi. Mert Hakan Yandaş'ın kendisi gibi İrfan Can Kahveci'nin de mutsuz olduğunu Arda Turan'a söylediği "İkimiz de Pereira ile anlaşamıyoruz" dediği belirlendi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş Arda Turan'a dert yandı! "Çok mutsuzum kurtar beni abi" (FB GS spor haberi)

LİGDE 12 DAKİKA OYNAYABİLDİ!

Max Meyer ve Crespo gibi isimleri orta sahaya transfer eden Fenerbahçe'de Pereira Luiz Gustavo, Jose Sosa ve Miha Zajc gibi oyunculara şans veriyor. Portekizli teknik adam Mert Hakan Yandaş'ı ise kadroda düşünmüyor. Yıldız futbolcu bu nedenle bu sezon ligde sadece 12 dakika forma şansı buldu.

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