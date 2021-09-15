Haberler Fenerbahçe Sirtaki zamanı

Sirtaki zamanı

Sakatlığı nedeniyle bu sezon resmi maça çıkamayan Pelkas, E. Frankfurt karşısında formasına kavuşacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2021 Çarşamba 06:50
Sirtaki zamanı

Sezon öncesi antrenmanda sakatlanan ve uzun süredir sahalardan uzak kalan Dimitris Pelkas, formasına kavuşuyor. Bu sezon hiçbir resmi maçta oynamayan Yunan yıldız, Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi sınavında sahaya çıkacak. Sakatlıktan tamamen kurtulan 28 yaşındaki futbolcu, Eintracht Frankfurt ile yarın oynanacak karşılaşmada hücum hattındaki yerini alacak. Pelkas, yeni sezon öncesi oynanan 6 hazırlık maçındaki performansıyla öne çıkmıştı. Yıldız futbolcu, bu karşılaşmalarda 5 asist yaparken, bir kez de fileleri havalandırmayı başarmıştı.

FERDİ DE HAZIR KITA

Sakatlığı nedeniyle Sivas ile oynanan maçta forma giyemeyen Ferdi'den iyi haber geldi. Genç futbolcunun sakatlıktan kurtulduğu ve Frankfurt'a karşı oynayabileceği belirtildi.

SON DAKİKA