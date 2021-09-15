Sirtaki zamanı

Sezon öncesi antrenmanda sakatlanan ve uzun süredir sahalardan uzak kalan Dimitris Pelkas, formasına kavuşuyor. Bu sezon hiçbir resmi maçta oynamayan Yunan yıldız, Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi sınavında sahaya çıkacak. Sakatlıktan tamamen kurtulan 28 yaşındaki futbolcu, Eintracht Frankfurt ile yarın oynanacak karşılaşmada hücum hattındaki yerini alacak. Pelkas, yeni sezon öncesi oynanan 6 hazırlık maçındaki performansıyla öne çıkmıştı. Yıldız futbolcu, bu karşılaşmalarda 5 asist yaparken, bir kez de fileleri havalandırmayı başarmıştı.



FERDİ DE HAZIR KITA



Sakatlığı nedeniyle Sivas ile oynanan maçta forma giyemeyen Ferdi'den iyi haber geldi. Genç futbolcunun sakatlıktan kurtulduğu ve Frankfurt'a karşı oynayabileceği belirtildi.