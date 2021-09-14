Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de futbolcular söz birliği yaptı! "Bu ruhu koruyalım"

Fenerbahçe'de futbolcular söz birliği yaptı! "Bu ruhu koruyalım"

Samandıra’da bir araya gelen Fenerbahçeli futbolcular, Eintracht Frankfurt maçı öncesi söz birliği yaptı. Portekizli teknik adam Vitor Pereira da “Böyle mücadele ettiğiniz sürece problem yok” dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2021 Salı 06:50
Fenerbahçe'de futbolcular söz birliği yaptı! "Bu ruhu koruyalım"

Süper Lig'de ilk puan kaybını Sivasspor'a karşı yaşayan Fenerbahçe'de oyuncular kenetlendi. Samandıra'da kahvaltıda bir araya gelen sarı-lacivertliler, aynı hırsla Frankfurt karşısına çıkma konusunda söz birliği yaptı. Vitor Pereira'nın da böyle mücadele ettikleri sürece problem olmadığını dile getirerek, "Hırsınızdan ve son dakikaya kadar vazgeçmemenizden dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Amacımız tabii ki kazanmak. Ancak bazen kayıplar olacak. Bunlardan ders alacağız. Yeter ki bu ruhu koruyalım" dediği bildirildi.

SON DAKİKA