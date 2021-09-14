Fenerbahçe'de futbolcular söz birliği yaptı! "Bu ruhu koruyalım"

Süper Lig'de ilk puan kaybını Sivasspor'a karşı yaşayan Fenerbahçe'de oyuncular kenetlendi. Samandıra'da kahvaltıda bir araya gelen sarı-lacivertliler, aynı hırsla Frankfurt karşısına çıkma konusunda söz birliği yaptı. Vitor Pereira'nın da böyle mücadele ettikleri sürece problem olmadığını dile getirerek, "Hırsınızdan ve son dakikaya kadar vazgeçmemenizden dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Amacımız tabii ki kazanmak. Ancak bazen kayıplar olacak. Bunlardan ders alacağız. Yeter ki bu ruhu koruyalım" dediği bildirildi.