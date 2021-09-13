Son dakika spor haberi: Spor yazarları 1-1 biten Fenerbahçe-Sivasspor maçını değerlendirdi

EMRE BOL - 8+ GARABET Geniş kadron var, kullanamıyorsun; kulübedeki futbolcuyu oyuna sokamıyorsun! 8+ garabet kararı yüzünden! Sakatlanan oyuncu bu garabet yüzünden sahada kalmak zorunda kalıyor. Maç kazanayım derken futbolcunun sağlığıyla ilgili büyük bir sıkıntı olsa hesabını kim, nasıl verecek? Futbol Federasyonu'nun bu rezalet kararı tekrar gözden geçirmesi gerekiyor.

Tabii Pereira'nın da antrenman sistemini… Bu nedir arkadaş Fenerbahçe bildiğin revire döndü. Ya idman sisteminde bir sıkıntı var ya da oyuncular doğru yaşamıyor. İlk 20 dakika sahada çok iyi bir Fenerbahçe vardı. Coşkulu, presli… Topu çok çabuk geri kazanan sarı-lacivertliler bu anlamda rekor bile kırmış olabilir.