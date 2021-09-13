Son dakika spor haberi: Spor yazarları 1-1 biten Fenerbahçe-Sivasspor maçını değerlendirdi

Maçın adamı hiç şüphesiz Gustavo'ydu. Sahanın her yerindeydi. Yeni transferlerden şimdilik gözüme çarpan kimse olmadı. Umarım uyum sürecini çabuk atlatırlar. Lakin tekrar söylüyorum; bu kadar sakatlık hayra alamet değil. Bu işin içinde bir iş var!
GÜRCAN BİLGİÇ - AKILDAN UZAKLAŞINCA
Hediye gibi gelen bir goldü Osayi'nin attığı. Hiçbir taktik çalışması yapılmayan, hiçbir defansif önlemi planlanmayan bir andı. Yedi rakip oyuncunun topa öteki dokunsun kararsızlığı sırasında, önündekinin yanından sıyrılıp, sağındakinin uzanamayacağı alana dalıp vurdu genç oyuncu. Tamamen içgüdüsel, kalpten gelen hareketlerdi.
Sonrasında topu yöneten Fenerbahçe olsa da, Sivasspor kendi maçını oynuyordu. Altay'ın şımarıklık ile beceriksizlik arasındaki inisiyatifi penaltı ile sonuçlanmadan önce, Gustavo'nun iki kritik kademesi, bir de Gradel'in avuta gidin kafa vuruşu vardı.