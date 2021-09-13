Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Vitor Pereira'dan Altay Bayındır'a moral

Takım arkadaşları da Altay'a destek verdi ve ona olan inançlarını dile getirdiler.Sezona 6 resmi maçta 5 galibiyet ile başlayan, yeni bir takım olmalarına rağmen gayet uyumlu görünen Fenerbahçe 'de yaşanan puan kaybı oyuncuları daha da hırslandırdı.

Milli maç dönüşünde yorgun oyunculara ve yaşanan talihsiz sakatlıklara rağmen diri ve istekli bir görüntü veren Fenerbahçe'de iki puanı kaybetmek üzüntüye sebep oldu. Takım, maçın ikinci yarısında top oynayamamış olmaktan şikayet edip, Saracoğlu'nda rakiplerin oyunu durdurmasını taktik olarak kullandığını vurguladılar, Sivassporlu oyuncuların da oyunu bu kadar durdurulmasına tepki gösterdiler.