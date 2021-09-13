Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Vitor Pereira'dan Altay Bayındır'a moral

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Vitor Pereira'dan Altay Bayındır'a moral

Son dakika Fenerbahçe spor haberi: Süper Lig'in 4. hafatasında Fenerbahçe sahasında Sivasspor ile karşı karşıya geldi. 1-1'lik beraberlikle sonuçlanan karşılaşmada Altay Bayındır'ın hatası maça damga vurmuştu. Sarı-lacivertli takım teknik direktörü Vitor Pereira, başarılı kaleci Altay Bayındır'a moral verdi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2021 Pazartesi 11:27
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Vitor Pereira'dan Altay Bayındır'a moral

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Vitor Pereira maç sonu oyuncularının soyunma odasında tek tek elini sıktı ve gösterdikleri mücadele hırsından, son dakikaya kadar vazgeçmemelerinden dolayı teşekkür etti.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Vitor Pereira'dan Altay Bayındır'a moral

"Biz kazanırken de, puan kaybederken de bir takımız" ifadelerini kullanan Pereira; " Amacımız tabi ki kazanmak. Ancak zaman zaman puan kayıpları normal. Problem yok her zaman her koşulda beraberiz, çalışmaya devam." şeklinde konuştu.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Vitor Pereira'dan Altay Bayındır'a moral

Pereira daha sonra kaleci Altay'ın yanına gitti ve "Moralini bozma, sen bize çok maç kazandırdın, biz bugün takım halinde puan kaybettik" sözleri ile oyuncusuna moral verdi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Vitor Pereira'dan Altay Bayındır'a moral

Takım arkadaşları da Altay'a destek verdi ve ona olan inançlarını dile getirdiler.Sezona 6 resmi maçta 5 galibiyet ile başlayan, yeni bir takım olmalarına rağmen gayet uyumlu görünen Fenerbahçe'de yaşanan puan kaybı oyuncuları daha da hırslandırdı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Vitor Pereira'dan Altay Bayındır'a moral

Milli maç dönüşünde yorgun oyunculara ve yaşanan talihsiz sakatlıklara rağmen diri ve istekli bir görüntü veren Fenerbahçe'de iki puanı kaybetmek üzüntüye sebep oldu. Takım, maçın ikinci yarısında top oynayamamış olmaktan şikayet edip, Saracoğlu'nda rakiplerin oyunu durdurmasını taktik olarak kullandığını vurguladılar, Sivassporlu oyuncuların da oyunu bu kadar durdurulmasına tepki gösterdiler.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Vitor Pereira'dan Altay Bayındır'a moral

Samandıra'da sabah kahvaltıda bir araya gelen oyuncular dünkü maçı masaya yatırırlarken, Frankfurt maçıyla birlikte daha güçlü dönecekleri konusunda görüş birliğine vardılar.

SON DAKİKA