Fenerbahçe'de sakatlık kabusu! 10 fire var

F.Bahçe, Sivas karşısında hem iki puan hem de iki yıldızını kaybetti. Marcel Tisserand sağ baldırından yaşadığı sakatlık sonrası 22. dakikada kenara geldi. 59. dakikada takıma dahil olan İrfan Can Kahveci de sol baldırındaki problem nedeniyle sadece 14 dakika sahada kaldı.

Sabah'ın haberine göre, sarı-lacivertlilerde önce burnuna sonra da kafasına darbe alan Serdar Aziz ise oyuna devam etti. Ancak fenalaşınca Fenerbahçe teknik heyeti tarafından kulübeye çağrıldı. Aynı anda İrfan Can'ın yerine Max Meyer'i oyuna sokan Pereira, Serdar'ın yerine de Mert Hakan Yandaş'ı sahaya sürmek istedi.