Fenerbahçe - Sivasspor maçında dikkat çeken istatistik! Muhammed Gümüşkaya...

Fenerbahçe, Süper Lig'in 4 haftasında evine Sivasspor'u ağırlarken, yeni transferlerinin ilk kez sahne aldığı karşılaşmadan 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı.

Maçın ardından sarı lacivertlilerde bazı isimler eleştiri yağmuruna tutulurken, Muhammed Gümüşkaya'nın istatistikleri dikkat çekti.

O ALANLARDA EN İYİSİ OLDU

Muhammed Gümüşkaya, Sivasspor maçında kanat bölgesinde görev almasına karşın maçta en çok ikili mücadeleye giren isim oldu.

Bununla beraber Muhammed, Sivasspor maçında en çok ikili mücadele kazanan oyuncu olurken, bir kanat bek edasıyla rol aldı ve Fenerbahçe adına en çok top kapan oyuncu oldu.