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Fenerbahçe - Sivasspor maçında dikkat çeken istatistik! Muhammed Gümüşkaya...

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertlilerin 20 yaşındaki futbolcusu Muhammed Gümüşkaya, Sivasspor maçında önemli bir istatistik yakaladı. Fenerbahçe - Sivasspor maçından istediği sonucu alamasa da Muhammed Gümüşkaya, orta sahada önemli bir rol oynadı. İşte detaylar... | FB haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2021 Pazartesi 11:51
Fenerbahçe - Sivasspor maçında dikkat çeken istatistik! Muhammed Gümüşkaya...

Fenerbahçe, Süper Lig'in 4 haftasında evine Sivasspor'u ağırlarken, yeni transferlerinin ilk kez sahne aldığı karşılaşmadan 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı.

Maçın ardından sarı lacivertlilerde bazı isimler eleştiri yağmuruna tutulurken, Muhammed Gümüşkaya'nın istatistikleri dikkat çekti.

O ALANLARDA EN İYİSİ OLDU
Muhammed Gümüşkaya, Sivasspor maçında kanat bölgesinde görev almasına karşın maçta en çok ikili mücadeleye giren isim oldu.

Bununla beraber Muhammed, Sivasspor maçında en çok ikili mücadele kazanan oyuncu olurken, bir kanat bek edasıyla rol aldı ve Fenerbahçe adına en çok top kapan oyuncu oldu.

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