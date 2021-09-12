Son dakika spor haberi: Fenerbahçe taraftarından Ali Koç'a tepki! (FB spor haberi)

Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, sahasında DG Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı. Kaybedilen 1 puanın ardından taraftarlar uzun süre stadın önünden ayrılmadı. Taraftarlar, Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Erol Bilecik'in basın mensuplarına yaptığı açıklamalar sırasında sık sık; 'Ali Koç buraya' diye tezahüratlar yaptı. Yaşananların ardından Başkan Ali Koç, taraftarların yanına gelip kısa bir süre sohbet ettikten sonra ayrıldı. Buna rağmen Fenerbahçeli taraftarlar, Ülker Stadı protokol girişi önünden ayrılmayarak Ali Koç'u açıklama yapması için tekrar geri çağırdı. Bir süre daha bekleyen taraftarlar, güvenlik güçlerinin araya girmesiyle stat önünden uzaklaştırıldı.

