SON DAKİKA! Fenerbahçe'de Attila Szalai neden Sivasspor maçı 11'inde yok? Vitor Pereira açıkladı

Fenerbahçe'de savunmanın kilit isimlerinden Attila Szalai, Sivasspor karşılaşmasında yedek kaldı.

Teknik direktör Vitor Pereira, sakatlığı bulunmayan Szalai'yi kulübeye alırken, yorgunluk nedeniyle böyle bir kararı olduğunu söyledi.

İŞTE PEREIRA'NIN AÇIKLAMALARI:

Mili takım arasında gençlerle çalışmak zorunda kaldık. Yeni transferler de aramıza katıldı. Dün ilk defa bütün takım antrenman yapma imkanımız oldu.

Attila Szalai 9 günde 3 maç oynadı. Hepsinde 90 dakika oynadı. Yorgunluk var. Sakatlık olmaması açısından oyuncuları korumamız gerekiyor. Valencia da keza öyle. Valencia çok uzun bir yolculukla çıkıp dün buraya vardı.

Bu oyuncuları da korumamız gerekiyor sakatlıktan. Mevcut sakatlıktan çıkan oyuncularım da var. Tüm bunları değerlendirince böyle bir 11 çıkardım. Önümüzde bir Avrupa Ligi maçı da var. Oyuncuları sakatlıktan korumamız gerekiyor. Biz kadro için seçimlerimizi yaparken tüm bu değerlendirmeleri yapmamız gerekiyor.