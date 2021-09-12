Samatta’ya Priske övgüsü

Antwerp Teknik Direktörü Brian Priske, Fenerbahçe'den kiraladıkları Mbwana Samatta'ya övgü yağdırdı. Tanzanyalı forvetin çok deneyimli bir futbolcu olduğunu belirten Priske, "Samatta'dan çok şey bekliyorum. Çok fazla tecrübe ve kaliteye sahip. Ne zaman hücum edeceğini veya hangi pozisyonda duracağını çok iyi biliyor" dedi.
AntwerpTeknik Direktörü Brian Priske, Fenerbahçe'den kiraladıkları Mbwana Samatta'ya övgü yağdırdı. Tanzanyalı forvetin çok deneyimli bir futbolcu olduğunu belirten Priske, "Samatta'dan çok şey bekliyorum. Çok fazla tecrübe ve kaliteye sahip. Ne zaman hücum edeceğini veya hangi pozisyonda duracağını çok iyi biliyor" dedi. Priske, 7 gol atan Frey'den de memnun olduğunu dile getirdi.