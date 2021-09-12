Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira rekor için sahada! Kazanırsa...

Fenerbahçe'de Vitor Pereira, Sivasspor maçında çifte rekor kovalayacak. Portekizli çalıştırıcı sahadan galip ayrılırsa, Süper Lig tarihinde 2 ve üzeri sezon görev yapmış teknik direktörler arasında en yüksek galibiyet yüzdesinin sahibi olacak. Vitor, sarılacivertli takımın başında şu ana kadar çıktığı 37 karşılaşmada 25 galibiyet elde etti ve yüzde 67.6 galibiyet oran yakaladı.

REKOR VENGLOS'A AİT

Rekor ise 68.3'lük galibiyet yüzdesiyle Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Josef Venglos'a ait...Ayrıca ilk 3 haftada gol yemeyen Fenerbahçe, Sivasspor mücadelesini de gol yemeden kazanırsa lig tarihinde ilk kez sezona üst üste 4 maçı gol yemeden kazanarak başlayacak. Bu rekor da Pereira'nın hanesine yazılacak. Fenerbahçe en son 103 golle şampiyon olduğu 1988-89 sezonunda ilk 4 maçını gol yemeden bitirmiş ancak bu maçların iki tanesini berabere tamamlamıştı.