Son dakika Fenerbahçe haberleri: Kadıköy'de 4x4'lük kapışma! İşte Vitor Pereira'nın Sivasspor maçı 11'i

Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında bugün Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek. Ülker Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı Halis Özkahya yönetecek. Ligde oynadığı ilk 3 maçını gol yemeden kazanan sarı-lacivertliler 4'te 4 yaparak namağlup yürüyüşünü sürdürmek istiyor. Kanarya ayrıca geçen sezon Kadıköy'de 2-1 yenilerek şampiyonluğu kaybettiği rakibini bu kez devirerek rövanşı almayı hedefliyor.

SİVAS'TA DA HEDEF DÖRT

Sivasspor da İstanbul'a iddialı geldi. Ligde oynadığı 3 maçta 1 beraberlik ve 2 yenilgi alan kırmızı-beyazlılar ilk galibiyetini elde ederek 4 puana ulaşmak istiyor. Teknik direktör Rıza Çalımbay, "Milli maç arasında dinlendik, iyi de çalıştık. Amacımız buradan puan ya da puanlarla dönmek" dedi. Konuk ekipte sakatlıkları süren Appindangoye, James ve Özkan Yiğiter ile kırmızı kart cezalısı Kayode forma giyemeyecek.

FENERBAHÇE-SİVASSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ:

FENERBAHÇE: Altay, Tisserand, Kim, Szalai, Mert Hakan, Gustavo, Novak, Osayi, İrfan Can, Berisha, Rossi

SİVASSPOR: Muammer, Ahmet, Goutas, Camara, Uğur, Azubuike, Cofie, Hakan, Fajr, Yatabare, Gradel

106

Fenerbahçe ile Sivasspor arasındaki maçlar genelde bol gollü geçiyor. Süper Lig'de geride kalan 30 kapışmada 106 gol atıldı. Demir Grup Sivasspor 41, Fenerbahçe ise 65 kez fileleri havalandırırken maç başına gol ortalaması ise 3.5 oldu.

31

İki takım ligde 31. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 30 mücadelede Fenerbahçe 17 kez galip gelirken, Sivasspor ise 7 kez kazandı. 6 karşılaşma beraberlikle sona erdi.

EKSİKLER FAZLA

Fenerbahçe'de tedavilerine devam edilen Nazım Sangare ve Serdar Dursun forma giyemeyecek. Ferdi Kadıoğlu'nun da riske edilmemesi bekleniyor. Jose Sosa'nın durumu ise maç saatinde belli olacak. Tedavileri tamamlanan Dimitris Pelkas ile Filip Novak göreve hazırlar.

KAPALI GİŞE

Sivasspor maçı için satışa sunulan biletlerin yüzde 95'inin tükendiği bildirildi. Ülker Stadı'nda Koronavirüs tedbirleri gereği seyirci alımına izin verilen yüzde 50'lik kısmın dolması bekleniyor. Tribünlerde 20 binin üzerinde Fenerbahçe taraftarı olacak.