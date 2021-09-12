Fenerbahçe-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi oyuncular var?

FENERBAHÇE - SİVASSPOR | CANLI SKOR

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Milli aranın ardından 4. haftada Fenerbahçe ile Sivasspor karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FENERBAHÇE - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Sivasspor maçı 12 Eylül Pazar günü saat 17:00'de beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

HENÜZ KALESİNDE GOL GÖRMEDİ!

Teknik Direktör Vitor Pereira yönetiminde Fenerbahçe, Süper Lig'e 3'te 3 ile başlayan Fenerbahçe, 3 maçta henüz kalesinde gol görmedi. Savunma hattında başarılı bir görüntü sergileyen Fenerbahçe'nin yeni hücum gücü ise Berisha olacak.

PELKAS DÖNÜYOR MU?

Sivasspor maçı hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe'de Dimitris Pelkas ve Filip Novak takımla çalıştı. Nazım Sangare ve Serdar Dursun'un tedavilerine devam edildi. Jose Sosa ve Ferdi Kadıoğlu takımdan ayrı özel program dahilinde idman yaptı.

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FENERBAHÇE-SİVASSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ:

FENERBAHÇE: Altay, Tisserand, Kim, Szalai, Mert Hakan, Gustavo, Novak, Osayi, İrfan Can, Berisha, Rossi

SİVASSPOR: Muammer, Ahmet, Goutas, Camara, Uğur, Azubuike, Cofie, Hakan, Fajr, Yatabare, Gradel

FENERBAHÇE - SİVASSPOR MAÇININ BİLET FİYATLARI NE KADAR?

MİGROS-SPOR TOTO TRİBÜNÜ 90,00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST A-I BLOK 150,00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST B-H BLOK 170,00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST C-G BLOK 190,00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST D-F BLOK 215,00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST E BLOK 240,00 TL

FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT A-I BLOK 265,00 TL

FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT B-H BLOK 335,00 TL

FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT C-G BLOK 385,00 TL

FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT D-F BLOK 470,00 TL

MARATON ALT E BLOK 600,00 TL

FENERIUM ALT AVİS E BLOK 660,00 TL

SİVASSPOR'DA 4 EKSİK!

Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacak olan DG Sivasspor'da 4 sakat oyuncu bulunuyor.

Fenerbahçe ve Sivasspor, Süper Lig'in 4. haftasında İstanbul'da karşı karşıya gelecek. Yiğidolar'da bu karşılaşma öncesinde tam 4 eksik var. Kırmızı-beyazlılarda sakatlığı bulunan Aaron Appindangoye, Leke James, Özkan Yiğiter sakatlığı nedeniyle, Olarenwaju Kayode ise kırmızı kart cezalısı nedeniyle forma giyemeyecekler.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

Fenerbahçe'nin iç sahada Sivasspor ile yaptığı lig maçlarında üstünlüğü bulunuyor.

İki takım arasında İstanbul'da oynanan 15 müsabakanın 11'ini sarı-lacivertli ekip, 3'ünü ise kırmızı-beyazlı takım kazandı, 1 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Bu maçlarda Fenerbahçe 35 gol atarken, Sivasspor ise 16 kez fileleri havalandırdı.

FARKLI SKORLAR

Fenerbahçe, Sivasspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2009-2010 sezonunda deplasmanda 5-1'lik sonuçla aldı.

Sivasspor ise 2011-2012 ve 2013-2014 sezonlarında sahasındaki maçlardan 2-0 galip ayrıldı. Kırmızı-beyazlı takım, ayrıca 2019-2020'de evinde Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti.

Öte yandan, 2010-2011 sezonunun son maçında Fenerbahçe'nin deplasmanda 4-3 galip gelerek şampiyonluğunu ilan ettiği ve 2013-2014 sezonunun ilk yarısında İstanbul'da sarı-lacivertlilerin 5-2 kazandığı karşılaşmalarda atılan 7'şer gol, iki takım arasındaki en gollü müsabakalar olarak kayıtlara geçti.

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