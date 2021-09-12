Crespo’ya ‘25 yaş’ kutlaması

Sarı-lacivertlilerin, Estoril'den transfer ettiği Miguel Crespo, 25 yaşına girdi. 11 Eylül 1996 yılında dünyaya gelen Portekizli oyuncu, dün yapılan son antrenmanda takım arkadaşları ve teknik direktör Citor Pereira'nın tebriklerini kabul etti
Sarı-lacivertlilerin, Estoril'den transfer ettiği Miguel Crespo, 25 yaşına girdi. 11 Eylül 1996 yılında dünyaya gelen Portekizli oyuncu, dün yapılan son antrenmanda takım arkadaşları ve teknik direktör Citor Pereira'nın tebriklerini kabul etti. Yönetim de resmi siteden, "Mutlu yıllar Crespo" mesajını paylaştı.