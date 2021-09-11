Vitor Pereira Fenerbahçe Sivasspor maçı için 11'ini belirledi!

PEREIRA 11'İNİ BELİRLEDİ!
Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, Sivasspor karşısında sahaya süreceği 11'ini de belirledi. Sakatlıklarından dolayı Ferdi Kadıoğlu, Nazım Sangare ve Serdar Dursun'dan yararlanamayacak olan Portekizli teknik adam, sağ bekte Osayi sol bekte ise Filip Novak'a şans verecek.
3 YERLİ BELLİ OLDU!
Fenerbahçe'de, Nazım Sangare ve Ferdi Kadıoğlu'nun forma giyemeyecek olması yabancı kuralı nedeniyle teknik heyeti düşündürdü. Pereira, Altay Bayındır'ın yanı sıra İrfan Can Kahveci ve Mesut Özil'i sahaya sürecek.
İŞTE FENERBAHÇE'NİN SİVASSPOR KARŞISINDAKİ MUHTEMEL 11'İ
Altay Bayındır, Marcel Tisserand, Min-Jae Kim, Attila Szalai, Osayi Samuel, Filip Novak, Luiz Gustavo, İrfan Can Kahveci, Diego Rossi, Mesut Özil, Mergim Berisha.