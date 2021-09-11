Haberler Fenerbahçe Vitor Pereira Fenerbahçe Sivasspor maçı için 11'ini belirledi!

Vitor Pereira Fenerbahçe Sivasspor maçı için 11'ini belirledi!

Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe sahasında Sivasspor ile karşılaşacak. 12 Eylül Pazar günü saat 17.00'de oynanacak karşılaşma öncesinde sarı lacivertlilerde sakat futbolcuların çokluğu teknik heyeti düşündürdü. Teknik direktör Vitor Pereira, yabancı kuralı nedeniyle 11 kurmakta zorlansa da sahaya süreceği isimleri belirledi. İşte Fenerbahçe Sivasspor maçı öncesi istatistikler ve Kanarya'nın muhtemel 11'i...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2021 Cumartesi 11:59
Vitor Pereira Fenerbahçe Sivasspor maçı için 11'ini belirledi!

Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'de 31. kez karşı karşıya gelecek. Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonundan itibaren iki ekip arasında oynanan 30 müsabakadan 17'sini Fenerbahçe, 7'sini Sivasspor kazandı, 6 mücadele ise berabere sonuçlandı. Bu maçlarda Fenerbahçe'nin 65 golüne, Sivasspor 41 golle karşılık verdi.

Vitor Pereira Fenerbahçe Sivasspor maçı için 11'ini belirledi!

Ligde geride kalan sezonun ilk yarısında Sivas'ta oynanan karşılaşma 1-1 berabere tamamlanmıştı. İstanbul'daki müsabakayı ise Demir Grup Sivasspor 2-1 kazanmıştı. Fenerbahçe'nin iç sahada Sivasspor ile yaptığı lig maçlarında üstünlüğü bulunuyor. İki takım arasında İstanbul'da oynanan 15 müsabakanın 11'ini sarı-lacivertli ekip, 3'ünü ise kırmızı-beyazlı takım kazandı, 1 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Bu maçlarda Fenerbahçe 35 gol atarken, Sivasspor ise 16 kez fileleri havalandırdı.

Vitor Pereira Fenerbahçe Sivasspor maçı için 11'ini belirledi!

Öte yandan, 2010-2011 sezonunun son maçında Fenerbahçe'nin deplasmanda 4-3 galip gelerek şampiyonluğunu ilan ettiği ve 2013-2014 sezonunun ilk yarısında İstanbul'da sarı-lacivertlilerin 5-2 kazandığı karşılaşmalarda atılan 7'şer gol, iki takım arasındaki en gollü müsabakalar olarak kayıtlara geçti.

Vitor Pereira Fenerbahçe Sivasspor maçı için 11'ini belirledi!

PEREIRA 11'İNİ BELİRLEDİ!

Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, Sivasspor karşısında sahaya süreceği 11'ini de belirledi. Sakatlıklarından dolayı Ferdi Kadıoğlu, Nazım Sangare ve Serdar Dursun'dan yararlanamayacak olan Portekizli teknik adam, sağ bekte Osayi sol bekte ise Filip Novak'a şans verecek.

Vitor Pereira Fenerbahçe Sivasspor maçı için 11'ini belirledi!

3 YERLİ BELLİ OLDU!

Fenerbahçe'de, Nazım Sangare ve Ferdi Kadıoğlu'nun forma giyemeyecek olması yabancı kuralı nedeniyle teknik heyeti düşündürdü. Pereira, Altay Bayındır'ın yanı sıra İrfan Can Kahveci ve Mesut Özil'i sahaya sürecek.

Vitor Pereira Fenerbahçe Sivasspor maçı için 11'ini belirledi!

İŞTE FENERBAHÇE'NİN SİVASSPOR KARŞISINDAKİ MUHTEMEL 11'İ

Altay Bayındır, Marcel Tisserand, Min-Jae Kim, Attila Szalai, Osayi Samuel, Filip Novak, Luiz Gustavo, İrfan Can Kahveci, Diego Rossi, Mesut Özil, Mergim Berisha.

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