Vitor Pereira Fenerbahçe Sivasspor maçı için 11'ini belirledi!

Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'de 31. kez karşı karşıya gelecek. Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonundan itibaren iki ekip arasında oynanan 30 müsabakadan 17'sini Fenerbahçe, 7'sini Sivasspor kazandı, 6 mücadele ise berabere sonuçlandı. Bu maçlarda Fenerbahçe'nin 65 golüne, Sivasspor 41 golle karşılık verdi.

Ligde geride kalan sezonun ilk yarısında Sivas'ta oynanan karşılaşma 1-1 berabere tamamlanmıştı. İstanbul'daki müsabakayı ise Demir Grup Sivasspor 2-1 kazanmıştı. Fenerbahçe'nin iç sahada Sivasspor ile yaptığı lig maçlarında üstünlüğü bulunuyor. İki takım arasında İstanbul'da oynanan 15 müsabakanın 11'ini sarı-lacivertli ekip, 3'ünü ise kırmızı-beyazlı takım kazandı, 1 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Bu maçlarda Fenerbahçe 35 gol atarken, Sivasspor ise 16 kez fileleri havalandırdı.