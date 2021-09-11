Son dakika spor haberi: Star Wars Fenerbahçe! Berisha, Mesut Özil, Szalai, Max Meyer, Min-Jae Kim... (FB spor haberi)

Fenerbahçe'de Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıkları devam ediyor. Can Bartu Tesisleri'nde dün gerçekleştirilen antrenmana milli takımlardan dönen Attila Szalai, Kim Min-Jae, Marcel Tisserand ve Miha Zajc da katıldı. Isınma ve çabukluk çalışmasının ardından iki grubu ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Dar alanda oynanan çift kale maçla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.