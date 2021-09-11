Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Star Wars Fenerbahçe! Berisha, Mesut Özil, Szalai, Max Meyer, Min-Jae Kim... (FB spor haberi)

Son dakika spor haberi: Star Wars Fenerbahçe! Berisha, Mesut Özil, Szalai, Max Meyer, Min-Jae Kim... (FB spor haberi)

Son dakika spor haberi: Süper Lig'in 4. haftasında Sivasspor ile kozlarını paylaşacak olan Fenerbahçe, şampiyonluk hasretine son vermek istiyor. Teknik direktör Vitor Pereira önderliğinde sarı lacivertliler, milli arayı yüksek tempoda geçirdi. Milli takımlardaki oyuncuların dönmesiyle Kanarya'da yarış kızıştı. Ünlü oyuncuların forma mücadelesi için 'Yıldız Savaşları' benzetmesi yapıldı. İşte tüm detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2021 Cumartesi 06:50
Son dakika spor haberi: Star Wars Fenerbahçe! Berisha, Mesut Özil, Szalai, Max Meyer, Min-Jae Kim... (FB spor haberi)

Fenerbahçe'de Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıkları devam ediyor. Can Bartu Tesisleri'nde dün gerçekleştirilen antrenmana milli takımlardan dönen Attila Szalai, Kim Min-Jae, Marcel Tisserand ve Miha Zajc da katıldı. Isınma ve çabukluk çalışmasının ardından iki grubu ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Dar alanda oynanan çift kale maçla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Son dakika spor haberi: Star Wars Fenerbahçe! Berisha, Mesut Özil, Szalai, Max Meyer, Min-Jae Kim... (FB spor haberi)

MESUT, BERISHA, MAX MEYER...

Mesut Özil, Luiz Gustavo, Jose Sosa gibi tecrübeli isimlerin yanı sıra, yeni transferler Berisha, Crespo, Max Meyer ve Diego Rossi'nin forma kapma mücadelesi için 'Star Wars - Yıldız Savaşları' benzetmesi yapıldı. Bu arada tedavisi tamamlanan Filip Novak antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı. Ferdi Kadıoğlu ve Jose Sosa özel program dahilinde antrenmanlarını yaparken, Nazım Sangare ve Serdar Dursun'un tedavilerine devam edildi.

Son dakika spor haberi: Star Wars Fenerbahçe! Berisha, Mesut Özil, Szalai, Max Meyer, Min-Jae Kim... (FB spor haberi)

MESUT&ARDA'DAN PASLAŞMA ŞOVU

Fenerbahçe'nin dünkü antrenmanına Arda Güler ile Mesut Özil'in paslaşma şovu damga vurdu. İkilinin topu uzun süre yere düşürmeden yaptıkları paslaşma, resmi sitede yayınlanan videoyu izleyen taraftarlardan büyük beğeni aldı. Arda'yı antrenmanlarda bir an olsun yanında ayırmayan Mesut Özil, genç yıldıza sürekli tecrübelerini aktararak gelişimine katkı sağlıyor.

Son dakika spor haberi: Star Wars Fenerbahçe! Berisha, Mesut Özil, Szalai, Max Meyer, Min-Jae Kim... (FB spor haberi)

MAMİ'YE FORMA ŞANSI DOĞDU

Kanatlarda görev yapan Nazım ile Ferdi'nin sakatlıklarının sürmesi, Novak'ın da idman eksiği bulunması Muhammed Gümüşkaya'ya forma şansı doğurdu. Vitor Pereira, genç öğrencisi ile son idmanlarda yakından ilgileniyor. 20 yaşındaki oyuncunun, Mesut ile İrfan'dan birinin tercih edilmemesi halinde yerli kontenjanında formayı kapmasının sürpriz olmayacağı belirtiliyor. Bu sezon 4 maçta şans bulan ve 1 gol atan Gümüşkaya, performansıyla tam not almıştı.

Son dakika spor haberi: Star Wars Fenerbahçe! Berisha, Mesut Özil, Szalai, Max Meyer, Min-Jae Kim... (FB spor haberi)

BEKLENEN ADAM VALENCIA

Sivasspor maçına bir gün kala Fenerbahçe'de gözler Enner Valencia'ya çevrildi. Dünya Kupası Elemeleri'nde önceki gece Ekvador'a 1-0 kaybettikleri karşılaşmada 84. dakikada oyuna giren sarı-laciverti futbolcu dönüşe geçti. Yaklaşık 17.5 saatlik uçak yolculuğunun ardından İstanbul'da olacak yıldız ismin durumuna Pereira karar verecek

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