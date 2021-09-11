Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de sistem değişti! Damien Comolli ve Emre Belözoğlu'nun ardından...

ALİ KOÇ DUYURMUŞTU Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, görev süresinin 4. yılında ilk kez sportif direktörlük koltuğunu boş bıraktı. Ali Koç, konuyla ilgili yaptığı açıklamada artık sportif direktör ile çalışmayacağını ve yeni bir sistem geliştirdiklerini söyledi. Fenerbahçe Başkanı, "Sportif direktörlük mevkine de şu anda ihtiyaç yok gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.

F.BAHÇE'DE YENİ SİSTEM Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Selahattin Baki ve Vitor Pereira ile birlikte yeni bir sistemin temellerini attı. Fenerbahçe scout ekibiyle birlikte koordineli hareket eden Vitor Pereira, ihtiyaç duyduğu oyuncu tarzını belirliyor ve bunun üzerinden bir liste belirliyor.