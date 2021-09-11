Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de sistem değişti! Damien Comolli ve Emre Belözoğlu'nun ardından...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un görev süresinin ilk 3 yılında sarı-lacivertlilerde sportif direktör olarak iki isim görev yaptı. Süper Lig devinde Damien Comolli ve Emre Belözoğlu, sportif direktör olarak süreçte görev aldı. Ali Koç başkanlığında bu sezon ilk kez sportif direktörlük görevi için bir isim belirlenmedi.
9 İSİM KADROYA DAHİL EDİLDİ
Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira'nın raporu doğrultusunda, kadroya yeni isimler dahil edildi. Sarı-lacivertliler; Mergim Berisha, Min-Jae Kim, Burak Kapacak, Miguel Crespo, Çağtay Kurukalıp, Steven Caulker, Max Meyer, Serdar Dursun ve Diego Rossi ile transfer için anlaşma sağladı. Yeni takviyelerden Caulker ile yollar ayrıldı.
CAULKER GAZİANTEP FK'DA
Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira'nın göreve gelişi öncesi transfer edilen Steven Caulker, Portekizli teknik adam tarafından beğenilmedi. İngiliz stoper, Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'ya kiralandı. 29 yaşındaki savunmacı sezon sonuna kadar Gaziantep FK'da forma giyecek.