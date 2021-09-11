Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de sistem değişti! Damien Comolli ve Emre Belözoğlu'nun ardından...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de sistem değişti! Damien Comolli ve Emre Belözoğlu'nun ardından...

Son dakika Fenerbahçe spor haberi: Süper Lig, Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi olmak üzere üç kulvarda yarışacak olan Fenerbahçe'de sistem yeniden değişti. Damien Comolli ile birlikte sportif direktör modelini getiren sarı-lacivertlilerde daha sonra Emre Belözoğlu göreve gelmişti. Kanarya'da sistemde değişikliğe gidildiği ortaya çıktı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2021 Cumartesi 08:08
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de sistem değişti! Damien Comolli ve Emre Belözoğlu'nun ardından...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un görev süresinin ilk 3 yılında sarı-lacivertlilerde sportif direktör olarak iki isim görev yaptı. Süper Lig devinde Damien Comolli ve Emre Belözoğlu, sportif direktör olarak süreçte görev aldı. Ali Koç başkanlığında bu sezon ilk kez sportif direktörlük görevi için bir isim belirlenmedi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de sistem değişti! Damien Comolli ve Emre Belözoğlu'nun ardından...

9 İSİM KADROYA DAHİL EDİLDİ

Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira'nın raporu doğrultusunda, kadroya yeni isimler dahil edildi. Sarı-lacivertliler; Mergim Berisha, Min-Jae Kim, Burak Kapacak, Miguel Crespo, Çağtay Kurukalıp, Steven Caulker, Max Meyer, Serdar Dursun ve Diego Rossi ile transfer için anlaşma sağladı. Yeni takviyelerden Caulker ile yollar ayrıldı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de sistem değişti! Damien Comolli ve Emre Belözoğlu'nun ardından...

CAULKER GAZİANTEP FK'DA

Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira'nın göreve gelişi öncesi transfer edilen Steven Caulker, Portekizli teknik adam tarafından beğenilmedi. İngiliz stoper, Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'ya kiralandı. 29 yaşındaki savunmacı sezon sonuna kadar Gaziantep FK'da forma giyecek.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de sistem değişti! Damien Comolli ve Emre Belözoğlu'nun ardından...

ALİ KOÇ DUYURMUŞTU

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, görev süresinin 4. yılında ilk kez sportif direktörlük koltuğunu boş bıraktı. Ali Koç, konuyla ilgili yaptığı açıklamada artık sportif direktör ile çalışmayacağını ve yeni bir sistem geliştirdiklerini söyledi. Fenerbahçe Başkanı, "Sportif direktörlük mevkine de şu anda ihtiyaç yok gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de sistem değişti! Damien Comolli ve Emre Belözoğlu'nun ardından...

F.BAHÇE'DE YENİ SİSTEM

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Selahattin Baki ve Vitor Pereira ile birlikte yeni bir sistemin temellerini attı. Fenerbahçe scout ekibiyle birlikte koordineli hareket eden Vitor Pereira, ihtiyaç duyduğu oyuncu tarzını belirliyor ve bunun üzerinden bir liste belirliyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de sistem değişti! Damien Comolli ve Emre Belözoğlu'nun ardından...

SELAHATTİN BAKİ TEMAS KURUYOR

Ali Koç yönetiminin ilk döneminde de yer alan Selahattin Baki, bu kez daha aktif bir role getirildi. Selahattin Baki, Vitor Pereira ve scout ekibinin belirlediği listedeki oyuncular üzerinden kulüpler ile iletişim kuruyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de sistem değişti! Damien Comolli ve Emre Belözoğlu'nun ardından...

SÜRECİ BAŞKAN ONAYLIYOR

Kulüplerden ve oyunculardan transferin mali şartlarını öğrenen Selahattin Baki, bu noktada başkan Ali Koç ile temas kuruyor. Ali Koç'tan gelen cevaba göre de ya transferde imzaya gidiliyor ya da listedeki alternatif isimlerle temasa geçiliyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de sistem değişti! Damien Comolli ve Emre Belözoğlu'nun ardından...

GÖRÜNTÜSÜ DİKKAT ÇEKTİ

Transferde imza atıldıktan sonra ise yeni oyuncuyla birlikte yalnızca Selahattin Baki, törene katılıyor ve transfer süreciyle ilgili bilgi veriyor. Fenerbahçe'nin bu sezon imza attırdığı tüm oyuncularla yapılan törende Selahattin Baki yer aldı. Fenerbahçe'nin yönetim kurulu üyesi olan Selahattin Baki; 2013-2017 yılları arasında Sheffield United'da da yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptı. Selahattin Baki; 2017-2018 yılları arasında ise aynı kulübün teknik yönetim kurulu üyeliği görevini üstlendi.

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