Haberler Fenerbahçe Son dakika Fenerbahçe haberi: Yönetiminden Vitor Pereira'ya mesaj! "En kritik sezon" (FB spor haberi)

Son dakika Fenerbahçe haberi: Yönetiminden Vitor Pereira'ya mesaj! "En kritik sezon" (FB spor haberi)

Son dakika spor haberi: Süper Lig'de ilk 3 maçını kazanan Fenerbahçe, transfer döneminin kapanmasıyla birlikte şampiyonluğa odaklandı. Yönetim, teknik direktör Pereira’ya her fırsatta aynı mesajı veriyor. Performans alınamayan isimleri gönderip potansiyelli genç oyuncuları kadroya katan sarı lacivertliler, bu sezon alınacak şampiyonluğun kulübün geleceği adına önemli olduğunu düşünüyor. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2021 Cumartesi 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberi: Yönetiminden Vitor Pereira'ya mesaj! "En kritik sezon" (FB spor haberi)
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Fenerbahçe, transferin kapanmasının ardından gözünü tamamen lige çevirdi. Sarı-lacivertlilerde gerek performans alınamayan oyuncuların kadrodan gönderilmesi, gerekse takımın çok daha genç ve potansiyelli oyuncularla donatılması hem yönetimi hem de teknik heyeti umutlandırıyor.

Sarı-lacivertlilerde Pelkas, Szalai, Altay gibi piyasası olan oyunculara Min- Jae Kim, Mergim Berisha, Miguel Crespo gibi futbolcuların katılması, piyasa değeri artan bir takım ortaya çıkardı. Bunun yanında Watford küme düşmezse Ozan Tufan'dan 6.5 milyon Euro gelecek.

FFP ANLAŞMASI SONA ERİYOR

Fenerbahçe'nin gelecek sezon UEFA ile yapılan FFP anlaşmasının bitecek olması dolayısıyla sarı-lacivertliler çok daha rahat hareket edebilecek.

Sabah'ın haberine göre; bu noktada yönetim, bu sezonki şampiyonluğun her şeyden daha kritik olduğunu düşünüyor. Lige üçte üç ile başlayan teknik direktör Vitor Pereira ile yapılan toplantılarda bu sezon yaşanacak şampiyonluğun gelecek adına çok önemli olduğu belirtiliyor.

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