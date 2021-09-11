Şampiyonluk için geldim

Sarı-lacivertlilerin, Bursaspor'dan renklerine bağladığı Burak Kapacak, FBTV'de Günün Röportajı programına konuk oldu. "Futbol benim hayatım" diyen genç oyuncu, "Mutlu ve heyecanlıyım. Daha önce Bursaspor'da iken bu stada gelmiştim. Tribünlere bakınca 'Neredeyim ben' demiştim. Fenerbahçe forması ile çıkmak çok başka olacak" ifadelerini kullandı. Çalışmaların iyi gittiğini belirten Kapacak, "Takımda güzel bir arkadaşlık var. Sezona iyi başladık. İnşallah namağlup yolumuza devam ederiz. Hedefim burada şampiyon olmak. Sonrasında ise A Milli Takım ve Avrupa. Ama öncesinde bu formayla sahaya çıkmak" diye konuştu.. Avrupa Ligi'nde gruptan birinci çıkacaklarına inandığını belirten Kapacak, Pereira içinse, "Aramız iyi. Sağolsun hep yardımcı olmaya çalışıyor. Eksiklerimi söylüyor. Doğru yaptığımda tebrik ediyor. Topla oynamayı severim. Savunma yönüm biraz eksik, düzeltmek için çalışıyorum" dedi.