Samatta'nın hocası konuştu! "Ondan çok şey bekliyorum"

Antwerp Teknik Direktörü Brian Priske, Belçika basınına yaptığı açıklamada Fenerbahçe'de kiraladıkları Samatta hakkında konuştu.

Sarı lacivertlilerin aynı zamanda UEFA Avrupa Ligi'nde de rakibi olan Antwerp'te teknik direktör Priske, Samatta ile ilgili övgü dolu sözler sarf etti.

"ONDAN ÇOK ŞEY BEKLİYORUM"

Priske, konu ile ilgili yaptığı konuşmada, "Samatta ile artık ekstra bir birlikteliğimiz var. Çok deneyimli ve kaliteli bir futbolcu. Ne zaman hücum yapacağını veya ne zaman savunma yapacağını çok iyi bilen biri. Ondan çok şey bekliyorum." dedi.