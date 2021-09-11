Fenerbahçe - Sivasspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

FENERBAHÇE - SİVASSPOR | CANLI SKOR

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Milli aranın ardından 4. haftada Fenerbahçe ile Sivasspor karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FENERBAHÇE - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Sivasspor maçı 12 Eylül Pazar günü saat 17:00'de beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

HENÜZ KALESİNDE GOL GÖRMEDİ!

Teknik Direktör Vitor Pereira yönetiminde Fenerbahçe, Süper Lig'e 3'te 3 ile başlayan Fenerbahçe, 3 maçta henüz kalesinde gol görmedi. Savunma hattında başarılı bir görüntü sergileyen Fenerbahçe'nin yeni hücum gücü ise Berisha olacak.

PELKAS DÖNÜYOR MU?

Sivasspor maçı hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe'de Dimitris Pelkas ve Filip Novak takımla çalıştı. Nazım Sangare ve Serdar Dursun'un tedavilerine devam edildi. Jose Sosa ve Ferdi Kadıoğlu takımdan ayrı özel program dahilinde idman yaptı.

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FENERBAHÇE'NİN SİVASSPOR KARŞISINDA MUHTEMEL 11'İ

Fenerbahçe: Altay, Tisserand, Kim, Szalai, Gustavo, Muhammed Gümüşkaya, Osayi Samuel, Valencia, Mesut, Rossi, Berisha

FENERBAHÇE - SİVASSPOR MAÇININ BİLET FİYATLARI NE KADAR?

MİGROS-SPOR TOTO TRİBÜNÜ 90,00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST A-I BLOK 150,00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST B-H BLOK 170,00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST C-G BLOK 190,00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST D-F BLOK 215,00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST E BLOK 240,00 TL

FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT A-I BLOK 265,00 TL

FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT B-H BLOK 335,00 TL

FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT C-G BLOK 385,00 TL

FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT D-F BLOK 470,00 TL

MARATON ALT E BLOK 600,00 TL

FENERIUM ALT AVİS E BLOK 660,00 TL