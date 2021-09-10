Son dakika spor haberi: Vitor Pereira düşünceli! İşte Fenerbahçe'yi bekleyen zorlu fikstür (FB haberi)

Sarı-lacivertliler Sivasspor maçı ile zorlu bir trafiğe girecek. 12 Eylül 'den 3 Ekim'e kadarki süreçte birbirinden kritik 7 karşılaşmaya çıkılacak.

Pereira'nın ortalama 3 günde bir sahaya çıkacak oyuncularına değişimli olarak görev vererek bu periyodu maksimum puan ve en az hasarla atlatmaya çalışması bekleniyor.