Son dakika spor haberi: Vitor Pereira düşünceli! İşte Fenerbahçe'yi bekleyen zorlu fikstür (FB haberi)

Sarı-lacivertliler Sivasspor maçı ile zorlu bir trafiğe girecek. 12 Eylül'den 3 Ekim'e kadarki süreçte birbirinden kritik 7 karşılaşmaya çıkılacak.
Ligde sırasıyla Sivasspor, Başakşehir (D), Giresunspor, Hatayspor (D) ve Kasımpaşa ile oynayacak olan Kanarya; UEFA Avrupa Ligi'nde ise Eintracht Frankfurt'a konuk olup, Olympiakos'u ağırlayacak.
Pereira'nın ortalama 3 günde bir sahaya çıkacak oyuncularına değişimli olarak görev vererek bu periyodu maksimum puan ve en az hasarla atlatmaya çalışması bekleniyor.