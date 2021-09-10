Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Vitor Pereira düşünceli! İşte Fenerbahçe'yi bekleyen zorlu fikstür (FB haberi)

Son dakika spor haberi: Vitor Pereira düşünceli! İşte Fenerbahçe'yi bekleyen zorlu fikstür (FB haberi)

Son dakika spor haberi... Süper Lig'e 3'de 3 ile başlayan ve Avrupa Ligi play-off mücadelesinde de rakibini eleyerek bir üst tura çıkmayı başaran Fenerbahçe yoluna kayıpsız devam etmek istiyor. Yaptığı transferlerle beklentinin bir hayli yüksek olduğu Sarı-Lacivertliler, 12 Eylül-3 Ekim tarihleri arasında tam 7 karşılaşmaya çıkacak. İşte detaylar... (FB haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Eylül 2021 Cuma 09:24
Son dakika spor haberi: Vitor Pereira düşünceli! İşte Fenerbahçe'yi bekleyen zorlu fikstür (FB haberi)

Sarı-lacivertliler Sivasspor maçı ile zorlu bir trafiğe girecek. 12 Eylül'den 3 Ekim'e kadarki süreçte birbirinden kritik 7 karşılaşmaya çıkılacak.

Son dakika spor haberi: Vitor Pereira düşünceli! İşte Fenerbahçe'yi bekleyen zorlu fikstür (FB haberi)

Ligde sırasıyla Sivasspor, Başakşehir (D), Giresunspor, Hatayspor (D) ve Kasımpaşa ile oynayacak olan Kanarya; UEFA Avrupa Ligi'nde ise Eintracht Frankfurt'a konuk olup, Olympiakos'u ağırlayacak.

Son dakika spor haberi: Vitor Pereira düşünceli! İşte Fenerbahçe'yi bekleyen zorlu fikstür (FB haberi)

Pereira'nın ortalama 3 günde bir sahaya çıkacak oyuncularına değişimli olarak görev vererek bu periyodu maksimum puan ve en az hasarla atlatmaya çalışması bekleniyor.

Son dakika spor haberi: Vitor Pereira düşünceli! İşte Fenerbahçe'yi bekleyen zorlu fikstür (FB haberi)

İŞTE FENERBAHÇE'NİN FİKSTÜRÜ

Son dakika spor haberi: Vitor Pereira düşünceli! İşte Fenerbahçe'yi bekleyen zorlu fikstür (FB haberi)

-12 Eylül Sivasspor

Son dakika spor haberi: Vitor Pereira düşünceli! İşte Fenerbahçe'yi bekleyen zorlu fikstür (FB haberi)

-16 Eylül Frankfurt (D)

Son dakika spor haberi: Vitor Pereira düşünceli! İşte Fenerbahçe'yi bekleyen zorlu fikstür (FB haberi)

-19 Eylül Başakşehir (D)

Son dakika spor haberi: Vitor Pereira düşünceli! İşte Fenerbahçe'yi bekleyen zorlu fikstür (FB haberi)

-23 Eylül Giresunspor

Son dakika spor haberi: Vitor Pereira düşünceli! İşte Fenerbahçe'yi bekleyen zorlu fikstür (FB haberi)

-26 Eylül Hatayspor (D)

Son dakika spor haberi: Vitor Pereira düşünceli! İşte Fenerbahçe'yi bekleyen zorlu fikstür (FB haberi)

-30 Eylül Olympiakos

Son dakika spor haberi: Vitor Pereira düşünceli! İşte Fenerbahçe'yi bekleyen zorlu fikstür (FB haberi)

-3 Ekim Kasımpaşa

SON DAKİKA