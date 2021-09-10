Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Caulker skandalı! Ödenen rakam...

Feenerbahçe transfer döneminde 19 futbolcuyla yollarını ayırırken, giden isimler arasında en çok tartışma yaratanı Steven Caulker oldu. Sarı-Lacivertli yönetim, Alanyaspor'dan kısa süre önce transfer ettiği İngiliz stoperle şok bir şekilde yollarını ayırdı. Teknik direktör Vitor Pereira, kendisi gelmeden önce transfer edilen Caulker'ı veto edince ayrılık kaçınılmaz oldu. Ancak Fenerbahçe'nin zararı da büyük oldu.

2 AYLIK İDMANA TOPLAM 450 BİN EURO

Caulker önceki gün Gaziantep FK'ya 1 yıllığına kiralandı. Alanyaspor'da 350 bin Euro maaş alan Steven Caulker, Fenerbahçe'ye 1 milyon 250 bin Euro'ya imza attı. Yönetim sadece 2 ay idmana çıkan ve hiçbir maçta forma giymeyen İngiliz yıldıza bu süre zarfında 200 bin Euro ödeme yaptı.

YA ANTEP KİRALANMASAYDI!

Takvim'in haberine göre; Gaziantep 800 bin Euro'luk kısmını ödemeyi kabul ederken, geri kalan 250 bin Euro da F.Bahçe'nin kasasından çıkacak... 1 dakika bile oynamayan Caulker'a toplam 450 bin Euro ödenmiş olacak.