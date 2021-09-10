Son dakika Fenerbahçe haberleri | Sivasspor karşısında sistem değişiyor!

Fenerbahçe'de pazar günü oynanacak Sivasspor maçı öncesinde kanat oyuncusu sıkıntısı yaşanıyor.

Sarı - lacivertlilerin sol çizgide kullandığı iki oyuncudan biri olan Novak dün de antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışmalara katıldı. Ferdi Kadıoğlu ise bireysel idmanlarını sürdürdü. İki oyuncunun da Sivas maçı kadrosunda olma ihtimali bulunuyor. Ancak Portekizli çalıştırıcı o bölge için Muhammed Gümüşkaya ismini de hazırda tutuyor.

FENERBAHÇE'DE SİSTEM DEĞİŞİYOR

Sezona 3-4-3 sistemi ile başlayan Fenerbahçe'de yeni transferlerle birlikte saha içi dizilişinde de ufak rötuşlar gündemde. Teknik direktör Pereira'nın defans ve orta sahaya dokunmadan ileri üçlüde değişime gideceği ve 3-4-1-2'ye döneceği iddia edildi. Sabah'ın haberine göre forvette Berisha- Rossi ikilisi yer alacak, 10 numarada da Mesut veya Pelkas'tan biri görev yapacak. Sarı-lacivertlilerin Sivasspor maçına da bu sistemle çıkması bekleniyor.