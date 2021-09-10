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Fenerbahçe'de yeni transfer Mergim Berisha antrenmanların yıldızı oldu! O özellikleri büyüledi

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertlilerin yeni transferi Mergim Berisha, antrenmanlarda gösterdiği performansla alkış topladı. Yıldız golcü, Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira'dan da bu performansla tam not aldı. İşte detaylar... | FB haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Eylül 2021 Cuma 10:29 Güncelleme Tarihi: 10 Eylül 2021 Cuma 10:34
Fenerbahçe'de yeni transfer Mergim Berisha antrenmanların yıldızı oldu! O özellikleri büyüledi

Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira'ya da danışılarak yapılan nokta transferler içinde en beğenilen isim Berisha oldu.

Mergim Berisha, sarı lacivertli ekibin uzun yıllardır özlemini çektiği santrfor özelliklerini taşıması camiayı oldukça heyecanlandırdı.

Hürriyet'in haberine göre, 23 yaşındaki oyuncu idmanlarda uzun boyuna rağmen mücadeleci oyunu, plase şutları, bitirici dokunuşları, soğukkanlı hamleleriyle izleyenleri şimdiden büyüledi.

ROSSI İLE ÇOK UYUMLU
Mücadeleci ve pivot santrafor özelliğine sahip, Diego Rossi ile de uyumlu görünen Alman santrfor, pazar günü Sivas maçında taraftarın huzurunda sahne alacak.

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